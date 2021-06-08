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Наши читатели уже знают, что новая GeForce RTX 3080 Ti не только вышла с блокировкой майнинга популярной криптовалюты Эфириум, но и целого ряда других альткоинов. В число тех, кто ощутил заметное снижение хешрейта попали фермеры RavenCoin, Ethereum Classic и Ergo. В настоящее время можно констатировать, что спустя 5 дней после начала продаж блокировка не снята, а цена на GeForce RTX 3080 Ti оказалась даже ниже, чем на обычную версию GeForce RTX 3080. Обывателю это может показаться странным, но на самом деле в последнее время видеокарты за 300 000 рублей покупали по большей части майнеры, уверенные в том, что им удастся их окупить за короткий срок.

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Уже вскоре в продажу поступит ещё одна новинка – GeForce RTX 3070 Ti. Данная видеокарта получит чёткое позиционирование и рекомендованную цену в 599 долларов. Мы не ожидаем увидеть её даже за 1000, но в данном случае нас интересует эффективность данной модели в деле добычи криптовалюты. Ожидаемо, майнер не смог запустить видеокарту на старых драйверах, поэтому пришлось воспользоваться версией 466.61. Что же, если GeForce RTX 3080 Ti выдаёт хешрейт 58 MH/s, то младшая версия оказалась способна на невнятные 40 MH/s.

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После того как была произведена попытка разогнать графический чип, результаты изменились. Так, хешрейт стартовал с отметки 78 MH/s, но сразу же упал до 45 MH/s, оставаясь стабильным. Здесь самое время напомнить, что обычная модель RTX 3070 с медленной памятью даёт нам 50 MH/s. Что же, если это не остановит майнеров, то их уже ничего не остановит. Уместным будет напомнить, что вскоре на прилавках появится вся линейка графических чипов на базе Ampere с урезанным в 2 раза хешрейтом. При этом, если ранее многие верили, что в других криптовалютах им удастся раскрыть потенциал видеокарт в полном объёме, то теперь эти ребята начинают понимать, что блокировка отчасти работает и там, что не позволяет вернуть сотни тысяч рублей, потраченных на дорогой инструмент для добычи виртуальных монет.

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Любители синтетических тестов могут заглянуть в данный материал. Там есть множество графиков, позволяющих составить впечатление о реальной производительности новой видеокарты. Мы же предлагаем вам изучить только результаты в играх. Новинка ведёт себя непоследовательно. Где-то она на равных с более старшей и дорогой GeForce RTX 3080, но чаще всего уступает ей с небольшим отрывом.