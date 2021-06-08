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В этом году покупка видеокарты для многих геймеров стала непосильной ношей. Флагманы NVIDIA и AMD стоят почти 300 000 рублей, а цены пусть и опускаются, всё ещё не кажутся гуманными. Согласитесь, Radeon RX 6900 XT за 229 990 рублей – это слишком много для продукта, рекомендованная стоимость которого не должна превышать 80 000. Кто-то винит в проблемах перебои в поставках полупроводников, другие уверяют, что дело в игровых приставках, ведь из-за этого производство серии Radeon RX 6000 оказалось рекордно низким. Однако большинство обычных геймеров продолжает указывать в сторону майнеров. Что же, похоже во всех проблемах винить фермеров – это новый тренд.

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Как стало известно на западе китайского города Ханчжоу произошло ограбление интернет-кафе. На самом деле происшествие не является чем-то экстраординарным, ведь кражи дорогостоящего оборудования время от времени происходят. Вот только в данном случае у нас здесь целая схема. Итак, судя по всему, в интернет-кафе устроился самый настоящий крот. Владелец потребовал удостоверение личности, но не стал проверять молодого парня. А зря, ведь тот исчез вместе с видеокартами, которые были вынесены ночью человеком в маске. Что любопытно, удостоверение личности оказалось поддельным, а кроме самого документа на руках у владельца нет даже фотографий юноши.

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Но и это не самое интересное. Дело в том, что были украдены не компьютеры, а именно видеокарты. Вся остальная начинка на месте, включая системы охлаждения для видеокарт, которые в спешке были сломаны, поскольку на разборку времени не было. Владелец заявил, что он покупал видеокарты по цене в 7000 юаней, что соответствует 80 000 рублей. Важно понимать, что в Китае видеокарт куда больше, и цены на них ниже. Сам он утверждает, что использовал высокопроизводительные игровые модели, а значит речь может идти о GeForce RTX 3070, RTX 3060 Ti или Radeon RX 6800 XT. Владелец уверен, что теперь видеокарты попадут майнерам, что отнимет у геймеров последнюю возможность поиграть.

Читатели отмечают, что слышали об ограблениях интернет-кафе во многих городах. Судя по всему, это абсолютно разные люди, но желание у всех общее: перепродать дорогостоящую видеокарту, либо начать с помощью неё добывать криптовалюты. Обычно подобные заведения работают круглосуточно и не имеют охраны. Однако в условиях, когда одна видеокарта может стоить несколько тысяч долларов, десять таких каточек, помещающихся в пакет могут позволить злоумышленнику купить неплохой автомобиль, впору нанимать вышибалу с оружием.