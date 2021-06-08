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Только вчера мы предлагали вам ознакомиться с финальным списком из 65 смартфонов Xiaomi, которые с высокой долей вероятности получат новую прошивку MIUI 12.5 до конца лета. Во многих случаях речь идёт о глобальной версии, в то время как абсолютное большинство получит обновление только в Китае. Что до сроков прихода MIUI 12.5 в РФ, то на этот счёт нет никаких идей даже у инсайдеров. Официальный пресс-центр Xiaomi молчит, а значит пока придётся запасаться терпением.

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Что любопытно, несмотря на то, что тестирование MIUI 12.5 идёт с задержками (вторая волна должна будет появиться по всему миру до конца июня, но пока есть все основания думать, что этого не случится), китайская компания уже активно занимается разработкой прошивки следующего поколения. Она будет называться MIUI 13, а сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с предварительным перечнем смартфонов, которые могут на неё претендовать. Предположения основаны на следующих официальных заявлениях самой Xiaomi:

Смартфоны серии Redmi получат 1 новую ОС и 1 (в редких случаях 2) прошивки

Смартфоны серии Redmi Note получают 1 версию ОС и 2 (в редких случаях 3) прошивки

Смартфоны серии Redmi K и Mi получают 2 обновления ОС и 2-3 прошивки

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Таким образом у нас получается 66 аппаратов. С высокой долей вероятности отметим, что список не полный, поскольку впереди ещё несколько релизов новых телефонов текущего года. Кроме того, некоторые смартфоны могут быть исключены. Скорее всего проблемы могут начаться у смартфонов серии POCO. Кстати, по одним сведениям, новая прошивка появится даже на POCO М2 (и его версии), однако он выглядит слишком старым, поэтому в данном случае вопрос остаётся открытым.

Не спрашивайте, когда ждать MIUI 13. Скорее всего, когда осенью рассылка MIUI 12.5 будет подходить к концу, состоится анонс прошивки на официальном уровне. Это значит, что первые телефоны получат это обновление только к концу 2021 или даже в начале 2022. Не исключено, что это может быть какой-то флагман, например, Mi 12.

Redmi K30S Ultra Redmi K40 Pro Redmi K20 Redmi Note 9 POCO X3 Mi 9 Pro 5G POCO C3 Redmi K30 5G Mi 9T Redmi K40 Gaming Redmi Note 9S Mi 10T Pro Redmi K20 Premium Redmi 10X 5G POCO F3 Redmi K30 Racing Mi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro Mi 10 Mi 11i Redmi K30 Pro Mi Note 10 Lite Mi 9 Explorer Edition Redmi Note 10 POCO M3 Pro 5G POCO F3 GT Mi 11 Lite Redmi Note 10 Pro Max Mi 10 Lite Zoom Redmi 10X 4G Mi 10 Lite Youth Redmi K30 Zoom Mi 10T Redmi Note 9 Pro Mi 10i POCO M3 Redmi K30i 5G Mi 9 Pro Mi 9 Redmi Note 9T Redmi K30 Redmi K40 Mi 11X Pro Redmi 10X Pro Mi 11Ultra Redmi Note 10 5G Redmi Note 9 Pro 5G Mi 11X Mi 11Pro Mi 10T Lite Mi 10 Pro Mi 10 Lite 5G Mi 11 Lite 5G Redmi K30 Ultra Redmi Note 9 5G POCO X3 NFC POCO X3 Pro Redmi K40 Pro+ Mi 10 Ultra Redmi K20 Pro Redmi Note 10S Redmi Note 8 2021 Redmi Note 9 Pro Max Mi 11 Mi 10S Mi 9T Pro