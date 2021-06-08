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Предварительный список из 66 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 13

Один из первых больших списков подходящих под требования MIUI 13 аппаратов
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Только вчера мы предлагали вам ознакомиться с финальным списком из 65 смартфонов Xiaomi, которые с высокой долей вероятности получат новую прошивку MIUI 12.5 до конца лета. Во многих случаях речь идёт о глобальной версии, в то время как абсолютное большинство получит обновление только в Китае. Что до сроков прихода MIUI 12.5 в РФ, то на этот счёт нет никаких идей даже у инсайдеров. Официальный пресс-центр Xiaomi молчит, а значит пока придётся запасаться терпением.

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Что любопытно, несмотря на то, что тестирование MIUI 12.5 идёт с задержками (вторая волна должна будет появиться по всему миру до конца июня, но пока есть все основания думать, что этого не случится), китайская компания уже активно занимается разработкой прошивки следующего поколения. Она будет называться MIUI 13, а сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с предварительным перечнем смартфонов, которые могут на неё претендовать. Предположения основаны на следующих официальных заявлениях самой Xiaomi:

  • Смартфоны серии Redmi получат 1 новую ОС и 1 (в редких случаях 2) прошивки
  • Смартфоны серии Redmi Note получают 1 версию ОС и 2 (в редких случаях 3) прошивки
  • Смартфоны серии Redmi K и Mi получают 2 обновления ОС и 2-3 прошивки
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RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
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Таким образом у нас получается 66 аппаратов. С высокой долей вероятности отметим, что список не полный, поскольку впереди ещё несколько релизов новых телефонов текущего года. Кроме того, некоторые смартфоны могут быть исключены. Скорее всего проблемы могут начаться у смартфонов серии POCO. Кстати, по одним сведениям, новая прошивка появится даже на POCO М2 (и его версии), однако он выглядит слишком старым, поэтому в данном случае вопрос остаётся открытым.

Не спрашивайте, когда ждать MIUI 13. Скорее всего, когда осенью рассылка MIUI 12.5 будет подходить к концу, состоится анонс прошивки на официальном уровне. Это значит, что первые телефоны получат это обновление только к концу 2021 или даже в начале 2022. Не исключено, что это может быть какой-то флагман, например, Mi 12.

  1. Redmi K30S Ultra
  2. Redmi K40 Pro
  3. Redmi K20
  4. Redmi Note 9
  5. POCO X3
  6. Mi 9 Pro 5G
  7. POCO C3
  8. Redmi K30 5G
  9. Mi 9T
  10. Redmi K40 Gaming
  11. Redmi Note 9S
  12. Mi 10T Pro
  13. Redmi K20 Premium
  14. Redmi 10X 5G
  15. POCO F3
  16. Redmi K30 Racing
  17. Mi Note 10 Pro
  18. Redmi Note 10 Pro
  19. Mi 10
  20. Mi 11i
  21. Redmi K30 Pro
  22. Mi Note 10 Lite
  23. Mi 9 Explorer Edition
  24. Redmi Note 10
  25. POCO M3 Pro 5G
  26. POCO F3 GT
  27. Mi 11 Lite
  28. Redmi Note 10 Pro Max
  29. Mi 10 Lite Zoom
  30. Redmi 10X 4G
  31. Mi 10 Lite Youth
  32. Redmi K30 Zoom
  33. Mi 10T
  34. Redmi Note 9 Pro
  35. Mi 10i
  36. POCO M3
  37. Redmi K30i 5G
  38. Mi 9 Pro
  39. Mi 9
  40. Redmi Note 9T
  41. Redmi K30
  42. Redmi K40
  43. Mi 11X Pro
  44. Redmi 10X Pro
  45. Mi 11Ultra
  46. Redmi Note 10 5G
  47. Redmi Note 9 Pro 5G
  48. Mi 11X
  49. Mi 11Pro
  50. Mi 10T Lite
  51. Mi 10 Pro
  52. Mi 10 Lite 5G
  53. Mi 11 Lite 5G
  54. Redmi K30 Ultra
  55. Redmi Note 9 5G
  56. POCO X3 NFC
  57. POCO X3 Pro
  58. Redmi K40 Pro+
  59. Mi 10 Ultra
  60. Redmi K20 Pro
  61. Redmi Note 10S
  62. Redmi Note 8 2021
  63. Redmi Note 9 Pro Max
  64. Mi 11
  65. Mi 10S
  66. Mi 9T Pro
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