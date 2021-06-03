Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последние две недели китайское правительство вело активное наступление на майнеров по всей стране. Возможно, пресса слегка преувеличивает ситуацию, но крупные фермы уже начали подыскивать себе пути к отступлению. Рассматривается несколько направлений, среди которых нет ни одного, где фермерам будет также комфортно, как в родной стране. Где-то их ждут риски потерять оборудование. В Европе – высокие налоги и строгие законодательные нормы, предусматривающие наказания за утаивание налогов. Есть ещё Казахстан, но в последнее время он становится всё менее привлекательным за счёт новых законов, направленных на дополнительные поборы с майнеров.

реклама

Как оказалось, всё может быть не так плохо, как казалось, ведь вчера агентство новостей Синьхуа опубликовало материал, проясняющий отношение правительства к криптовалютам. Стоит понимать, что это официальный новостной рупор правительства КНР, а значит подобные статьи стоит воспринимать не иначе как политику партии на ближайшие годы. Итак, никто не планирует запрещать обычным гражданам Китая покупать и продавать криптовалюту. Никто не будет запрещать вам майнить на домашней видеокарте, если вы не планируете сжигать электричества как большой завод. И это хорошие новости. Но не всё так просто.

анонсы и реклама 3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b> -40000р на RTX 3080 в Ситилинке -10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Во-первых, каждый участник торговых операций с криптовалютами совершает их на свой страх и риск, а значит не имеет права на компенсацию в случае обмана. Во-вторых, каждый должен понимать, что криптовалюты – это спекулятивный актив, который в первую очередь нацелен на обогащение за счёт привлечения средств обычных граждан. А вот относительно бизнеса действуют абсолютно иные правила. Так, запрещены любые инвестиции, попытка рекламирования криптовалют и любые виды деятельности с привлечением дополнительного капитала компаний и юридических лиц. Правительство планирует проводить строгий контроль за подобными операциями, а нарушителей наказывать по всей строгости.

Кстати, недавно чиновники провинции Сычуань провели встречу с владельцами крупных майнинговых ферм. Дело в том, что ранее их планировали выдворить из страны. Так вот гнев неожиданно сменился на милость. Фермерам ничего не обещали, но блокировать их работу не будут. В данном случае причина может лежать на поверхности, ведь с началом сезона дождей появилось много излишков чистой энергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями. Если её не будут потреблять майнеры, то девать такое количество энергии просто некуда.