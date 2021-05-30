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Ещё в начале мая эксперты заговорили о проблемах, с которыми могут столкнуться китайские майнеры. Поскольку северные провинции начали вводить ограничения на поставки электроэнергии, некоторые крупные фермы начали неспешно мигрировать в провинцию Сычуань. Логика была простой: здесь достаточно гидроэлектростанций, а значит шахтёры будут потреблять чистую энергию, без примеси нефти и угля. Как оказалось, у природы были свои планы, ведь сезон дождей задержался, а с ним вскрылись проблемы, о которых привыкли умалчивать. Рост потребления электричества для добычи Биткоина стал настолько высок, что только китайские майнеры могут по этому показателю обойти всю Италию.

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Как мы уже писали, китайское правительство уже высказало свою позицию по этому поводу, что привело к оттоку шахтёров. Некоторые ушли в другие провинции, которые пока не принимают никаких действий против майнеров, другие – мигрируют в соседние страны. Насколько такое переселение будет эффективным, мы узнаем уже скоро, ну а сегодня можно изучить последствия принятых решений.

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Как сообщается, за несколько дней сложность добычи Биткоина упала на 16%. Это свидетельствует о том, что 16% всех майнеров отключили свои компьютеры и вышли из системы. Если говорить о конкретных цифрах, то с 21,05 T показатель упал до 17,72 T. Кстати, последний раз такая низкая сложность наблюдалась в марте 2021 года, или 2 месяца назад. На этом фоне снизился интервал между выпадением блока с криптовалютой, превышая 10 минут, что стало неприятным сюрпризом для шахтёров.

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Уже сегодня можно констатировать, что всё это привело к негативным последствиям для Биткоина и всего рынка криптовалют. Дело в том, что многие предсказывали рост цифровых денег после отскока до 30 000, но подъёма не случилось, а сам Биткоин завис на отметке 34-37 тысяч долларов. Возможно, мы бы увидели ещё одно падение, но институциональные инвесторы скупили значительную часть предложений на рынке. В результате свободных Биткоинов не так много, что пусть и не создаёт дефицита, но позволяет оставаться в обозначенных позициях. Как долго Tesla (1.6 млдр в ВТС), MicroStrategy (3.4 млрд в ВТС) и другие Киты будут удерживать криптовалюты на плаву, пока не может предсказать никто. Но хватит ли у них сил это делать, большой вопрос.