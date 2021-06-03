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Выход 10-нм процессоров Intel 12-го поколения Alder Lake всё ближе. Известно, что они будут выполнены на основе гибридной архитектуры, включающей несколько больших и несколько маленьких ядер. Так, быстродействие новых процессоров должно быть обеспечено за счёт больших ядер Golden Cove, которые придут на замену Willow Cove в процессорах 11-го поколения Tiger Lake. Кроме высокой производительности они смогут поддерживать режим многопоточности. За энергоэффективность и работу в простое будут отвечать ядра Gracemont. Они пришли напрямую из серии процессоров Atom и не поддерживают многопоточность.

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Сегодня в сети появилась информация о планах Intel начать массовые продажи уже в октябре. Неясно, будет ли это приурочено к празднику Хэллоуина, поскольку представители канала Moore's Law Is Dead оказались на этот счёт немногословны. Также известно, о масштабной оптимизации процессоров, которая проводится силами Intel и Microsoft. Якобы, это должно способствовать росту производительности процессоров в рамках выхода большого обновления Windows 10 в конце года. В данном случае речь идёт о пакете визуальных и аппаратных изменений под названием Sun Valley, которые обещают стать самым большим пересмотром функций операционной системы за 10 лет.

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Intel неоднократно упоминала об ожидаемом росте производительности процессоров Alder Lake на 20% в однопоточных задачах и до двух раз с использованием всех ядер системы. Точных данных о том, по сравнению с чем будут быстрее подобные процессоры нет. Вполне возможно, что речь идёт о 10-м поколении. В этом случае рывок будет не таким уж и большим. Однако, если исходить из прироста мощности по сравнению с 11-м поколением, то новинки могут оказаться впечатляющими.

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Ранее сообщалось, что процессоры первыми в мире получат поддержку интерфейса PCIe 5, WiFi 6E, DDR5 и Thunderbolt 4. Есть сомнения относительно того, что всё это достанется всей линейке. Так, наиболее прорывные технологии могут достаться исключительно флагманам линейки Core i9 и Core i7, в то время как Core i5 и Core i3 окажутся за бортом технологического прогресса на целый год. Инсайдеры отмечают, что одновременно с запуском процессоров (что логично) в продажу поступит и новая линейка материнских плат на базе чипсетов 600-й серии и разъёма LGA 1700.