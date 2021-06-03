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Сегодня, для того чтобы смартфон стал популярным, недостаточно только лишь сделать привлекательную цену, свежий дизайн, или много продвинутых функций. Хорошо бы учесть все эти и многие другие параметры, а также предугадать настроение покупателей и те или иные изменения на рынке. Иногда производители делают странные вещи. Например, Xiaomi Mi Mix 4, который получил настолько нестандартный дизайн, что его даже не решились выпустить в продажу. С проблемами столкнулись смартфоны с выезжающей из корпуса камерой (Mi 9Т), а также не стали массовые подэкранные датчики для распознавания отпечатков пальцев. Здесь же Mi Mix 3, получивший форм-фактор слайдера. Стоит упомянуть попытки дизайнеров вообще отказаться от кнопок, удалив даже боковые регуляторы громкости.

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Всё это значит только одно: инновации ради инноваций не находят отклика у обычных пользователей. Но это не значит, что пробовать не стоит. Так, Xiaomi не только поставила в новый смартфон Redmi Note 10 Pro самое прочное стекло, но и очень оригинально доказала его эффективность. Известно, что данный смартфон первым получил стекло Corning Gorilla Victus. Оно рекламируется с особой помпой, но как проверить, что оно действительно прочное? Может быть нас нова обманывают? Давайте взглянем на видео ниже, где всё можно рассмотреть своими глазами.

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Итак, Xiaomi выложила 100 смартфонов Redmi Note 10 Pro в специальные гнёзда, а после попросила группу C&F Dance станцевать на них чечётку. Ясно, что ребята делали это в специальной обуви, а значит никаких поблажек дисплеям не было. На короткой анимации представлено несколько движений пары на импровизированной сцене, но в эксперименте всего участвовало 5 человек. Инженеры китайской компании подсчитали, что в момент выступления давление на пол доходило до 289 килограмм.

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После эксперимента специалисты Xiaomi взяли несколько смартфонов и проверили их эффективность работы. Как оказалось, ни один из аппаратов не пострадал. Мало того, после этого тщательно были изучены и остальные телефоны. Китайская компания уверяет, что ни на одном нет и следа воздействия пятиминутной чечётки. Отметим, что в Китае новая модель уже поступила в продажу. Кроме сверхпрочного дисплея она получила процессор MediaTek Dimensity 1100, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч со скоростью заряда 67 Вт и цену в 234 доллара. Очевидно, что российская стоимость окажется ощутимо выше.