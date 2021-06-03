Группа чечёточников выбила степ на 100 смартфонах Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Сегодня, для того чтобы смартфон стал популярным, недостаточно только лишь сделать привлекательную цену, свежий дизайн, или много продвинутых функций. Хорошо бы учесть все эти и многие другие параметры, а также предугадать настроение покупателей и те или иные изменения на рынке. Иногда производители делают странные вещи. Например, Xiaomi Mi Mix 4, который получил настолько нестандартный дизайн, что его даже не решились выпустить в продажу. С проблемами столкнулись смартфоны с выезжающей из корпуса камерой (Mi 9Т), а также не стали массовые подэкранные датчики для распознавания отпечатков пальцев. Здесь же Mi Mix 3, получивший форм-фактор слайдера. Стоит упомянуть попытки дизайнеров вообще отказаться от кнопок, удалив даже боковые регуляторы громкости.
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Всё это значит только одно: инновации ради инноваций не находят отклика у обычных пользователей. Но это не значит, что пробовать не стоит. Так, Xiaomi не только поставила в новый смартфон Redmi Note 10 Pro самое прочное стекло, но и очень оригинально доказала его эффективность. Известно, что данный смартфон первым получил стекло Corning Gorilla Victus. Оно рекламируется с особой помпой, но как проверить, что оно действительно прочное? Может быть нас нова обманывают? Давайте взглянем на видео ниже, где всё можно рассмотреть своими глазами.
Итак, Xiaomi выложила 100 смартфонов Redmi Note 10 Pro в специальные гнёзда, а после попросила группу C&F Dance станцевать на них чечётку. Ясно, что ребята делали это в специальной обуви, а значит никаких поблажек дисплеям не было. На короткой анимации представлено несколько движений пары на импровизированной сцене, но в эксперименте всего участвовало 5 человек. Инженеры китайской компании подсчитали, что в момент выступления давление на пол доходило до 289 килограмм.
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После эксперимента специалисты Xiaomi взяли несколько смартфонов и проверили их эффективность работы. Как оказалось, ни один из аппаратов не пострадал. Мало того, после этого тщательно были изучены и остальные телефоны. Китайская компания уверяет, что ни на одном нет и следа воздействия пятиминутной чечётки. Отметим, что в Китае новая модель уже поступила в продажу. Кроме сверхпрочного дисплея она получила процессор MediaTek Dimensity 1100, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч со скоростью заряда 67 Вт и цену в 234 доллара. Очевидно, что российская стоимость окажется ощутимо выше.
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