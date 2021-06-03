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Часто добыча криптовалюты на домашнем компьютере связана с рисками. Здесь стоит учитывать и хакеров, которые способны взломать ваш компьютер, либо украсть кошелёк, и вирусы, удаляющие информацию на компьютере, а также любую поломку накопителя, которая ведёт к потере данных. Мало того, часто майнинг заведомо неэффективен, поскольку требует слишком высокой мощности, а значит вы либо будете получать копейки, либо уйдёте в глубокий минус. Решить все эти и многие другие проблемы предлагает антивирус Norton 360.

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Да, вы не ослышались, именно антивирус. Компания NortonLifelock сообщает, что в новой редакции популярной программы для защиты компьютеров появится функция майнинга Эфириума. Это позволит защитить фермеров от любых угроз, ведь добыча будет осуществляться в защищённой среде, в которую хакерам доступ закрыт. Мало того, не нужно хранить никаких кошельков и бекапов, которые также становятся лёгкой добычей злоумышленников, ведь все данные хранятся в облаке. Информация о каждом пользователе тщательно защищена, а сам антивирус станет идеальной экосистемой для шахтёров.

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Получить доступ к функции Norton Crypto можно будет в ближайшие дни с выходом последнего обновления для ПО Norton 360. Каждый пользователь получит выбор, и сможет добывать Эфир самостоятельно или вместе с другими шахтёрами. Это значит, что NortonLifelock создаёт пул для майнинга, что позволит даже тем, у кого всего одна видеокарта получать доход. Сообщается, что за подобную услугу придётся платить комиссию, но она есть всегда, поэтому нет ничего удивительного, что ребята решили заработать на фермерах.

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Есть мнение, что профессиональные шахтёры не захотят использовать Norton 360 и тем более экосистему Norton Crypto для добычи криптовалюты. Дело в налогообложении, ведь в США цифровые деньги приравниваются к собственности. Это значит, что любой доход, связанный с криптовалютами, должен указываться в налоговой декларации. Многие майнеры пока не хотят платить эти самые налоги, тем более не хотят этого делать трейдеры, которые в день проводят десятки операций. В данном случае неясно, нужно ли платить за удачные транзакции налоги, и как поступать с торгами, ушедшими в минус. Что до Norton 360, то компания NortonLifelock активно сотрудничает с правительством США, а значит все доходы майнеров будут напрямую передаваться всем заинтересованным лицам.