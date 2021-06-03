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Видеокарты – это больная тема для большинства геймеров. Предыдущее поколение NVIDIA GeForce RTX 2000 оказалось гораздо дороже того, к чему привыкло игровое сообщество, поэтому многие просто решили переждать. Казалось, что модели на основе архитектуры Ampere позволят заменить старую карту на что-то мощное, но в 2021 году появилось несколько факторов, окончательно развеявших эти надежды. Недавно Дженсен Хуанг дал интервью отраслевым аналитикам, а также прессе, присутствовавшей в зале. Он очертил план развития, рассказал о дальнейших действиях руководства и сделал несколько заявлений. Давайте изучим его мнение относительно восстановления поставок видеокарт, поскольку именно этот вопрос тревожит многих наших читателей.

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По словам Дженсена Хуанга, перебои с поставками в магазинах – это результат взрывного спроса всего рынка полупроводников, что и привело к дефициту компонентов. Как следствие – видеокарты делать просто не из чего. Глава NVIDIA уверяет, что сегодня высокие цены никак не связаны с позицией его компании. Дело в том, что готовые видеокарты стоят дороже рекомендованных цен из-за проблем с поставками во всей цепочке. После этого они попадают поставщикам, где тоже происходит взвинчивание цен, поскольку наблюдается высокий спрос. Ну а конечный покупатель готов переплачивать за право получить продукт раньше остальных. Всё это отражает положение на рынке.

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Далее Дженсен Хуанг прошёлся по ценам. По его словам, уже в самое ближайшее время мы увидим снижение цен на видеокарты в магазинах. Случится это благодаря двум факторам. Первое – появление специализированных карточек для майнеров. Второе – насыщение рынка графическими чипами, что позволит увеличить предложение новой линейки видеокарт. А вот майнеры никуда не денутся. Дженсен предлагает бороться с этим явлением исключительно посредством выпуска видеокарт без видеовыхода для шахтёров. Кстати, он заявил, что восстановление цен будет длительным. Нас ждёт процесс, который может растянуться до конца 2021 года, а может и позднее. Более точных прогнозов давать пока не решается никто.

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Как видите, NVIDIA в прямом смысле делает всё для геймеров. Ребята отгружают максимально возможное количество графических чипов, выпускают графические чипы для фермеров. Вот только цены как росли, так и продолжают увеличиваться. Как вам GeForce RTX 3060 за 109 990 рублей? Так ли это, стоит почитать в нашем материале с любопытной статистикой.