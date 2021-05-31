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Если вы сегодня ещё не читали наш материал о ценах на видеокарты в российских магазинах, то не стоит медлить. Данные очень показательны и свидетельствуют о системном кризисе. На первой линии находится сама NVIDIA, которая похоже забыла уроки 2017 года, и не только не планирует бороться с майнерами, но и увеличила прямые поставки специализированных графических чипов. По самым скромным подсчётам эта цифра подпрыгнет в три раза по сравнению с 1 кварталом текущего года. Второй эшелон – это партнёры NVIDIA. Все они уверены, что криптовалютная лихорадка будет вечной, даже не думая о последствиях прямой отгрузки шахтёрам больших партий уже готовых видеокарт. Чуть ниже региональные поставщики, которые также хотят свою часть пирога. Они уверены, что раз производители повернулись к геймерам затылком, то уж им – сам бог велел. Отсюда растут ноги у перекупщиков, которые оправдывают свои действия необходимостью кормить жену и детей, покупкой бензина в машину и, вообще, чем-угодно. Ну и в самом низу ретейлеры. Как не продавать видеокарту за 300 000, если им самим она досталась за 200 000? Очевидно, что можно было бы придержать коней, но жадность берёт своё, ведь на кону поездка на Бали, отправка отпрысков на обучение в Лондон и новенький Мерседес, который уже целую неделю мозолит глаза в салоне.

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Надеемся вы поняли, что видеокарты просто не могут быть дешевле, ведь здесь переплелись интересы каждого отдельно взятого участника, каждый из которых пеняет на другого. На самом деле всё это не так уж и сложно понять, но мы с вами пойдём дальше. Дело в том, что видеокарта, какая бы она ни была быстрая и дорогая на момент покупки устаревает. Мало того, эти самые видеокарты имеют неприятное свойство выходить из строя ровно через два года и два дня после покупки. Всё это значит только одно: уже 6 месяцев мы с вами живём в мире, где покупка игровой видеокарты уровня GeForce RTX 3080 стала доступна избранным, поскольку заплатить 4000 долларов за подобные игрушки могут единицы. Ну а тем временем старые флагманы и бодрые середняки 2016 и 2017 года не молодеют.

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Никто не скажет, что будет с криптовалютами в конце 2021. Скорее всего, они продержатся как минимум до конца года. Но даже если Биткоин с Эфиром исчезнут уже завтра, есть все основания полагать, что дефицит полупроводников продлится до середины 2022, а может и до начала 2023 года. Видеокарт просто не от куда взять. В данном случае мы хотели бы привлечь ваше внимание к любопытной статистике Steam. Дело в том, что у геймеров на руках почти не осталось мощных видеокарт. За 2 года с момента продажи GeForce RTX 2070 SUPER заняла всего 2.46%. За 2.5 года с начала продажи GeForce RTX 2070 получила каких-то 1.77%, а у GeForce RTX 3070 за полгода всего 1.38%. Для кого делать игры? Для владельцев GeForce GTX 1050 Ti и иже с ними? Игровая индустрия находится на пороге кризиса, а сам этот кризис будет масштабным. Но на эту темы мы поговорим в другом материале.