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GeForce RTX 3080 стоит $4000 – кто виноват, и какие будут последствия, если добыча Эфира продолжится

Назревает сразу несколько проблем, некоторые из которых мы очертили в нашем материале
[ ] для раздела Блоги
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3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
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Если вы сегодня ещё не читали наш материал о ценах на видеокарты в российских магазинах, то не стоит медлить. Данные очень показательны и свидетельствуют о системном кризисе. На первой линии находится сама NVIDIA, которая похоже забыла уроки 2017 года, и не только не планирует бороться с майнерами, но и увеличила прямые поставки специализированных графических чипов. По самым скромным подсчётам эта цифра подпрыгнет в три раза по сравнению с 1 кварталом текущего года. Второй эшелон – это партнёры NVIDIA. Все они уверены, что криптовалютная лихорадка будет вечной, даже не думая о последствиях прямой отгрузки шахтёрам больших партий уже готовых видеокарт. Чуть ниже региональные поставщики, которые также хотят свою часть пирога. Они уверены, что раз производители повернулись к геймерам затылком, то уж им – сам бог велел. Отсюда растут ноги у перекупщиков, которые оправдывают свои действия необходимостью кормить жену и детей, покупкой бензина в машину и, вообще, чем-угодно. Ну и в самом низу ретейлеры. Как не продавать видеокарту за 300 000, если им самим она досталась за 200 000? Очевидно, что можно было бы придержать коней, но жадность берёт своё, ведь на кону поездка на Бали, отправка отпрысков на обучение в Лондон и новенький Мерседес, который уже целую неделю мозолит глаза в салоне. 

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Надеемся вы поняли, что видеокарты просто не могут быть дешевле, ведь здесь переплелись интересы каждого отдельно взятого участника, каждый из которых пеняет на другого. На самом деле всё это не так уж и сложно понять, но мы с вами пойдём дальше. Дело в том, что видеокарта, какая бы она ни была быстрая и дорогая на момент покупки устаревает. Мало того, эти самые видеокарты имеют неприятное свойство выходить из строя ровно через два года и два дня после покупки. Всё это значит только одно: уже 6 месяцев мы с вами живём в мире, где покупка игровой видеокарты уровня GeForce RTX 3080 стала доступна избранным, поскольку заплатить 4000 долларов за подобные игрушки могут единицы. Ну а тем временем старые флагманы и бодрые середняки 2016 и 2017 года не молодеют. 

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Никто не скажет, что будет с криптовалютами в конце 2021. Скорее всего, они продержатся как минимум до конца года. Но даже если Биткоин с Эфиром исчезнут уже завтра, есть все основания полагать, что дефицит полупроводников продлится до середины 2022, а может и до начала 2023 года. Видеокарт просто не от куда взять. В данном случае мы хотели бы привлечь ваше внимание к любопытной статистике Steam. Дело в том, что у геймеров на руках почти не осталось мощных видеокарт. За 2 года с момента продажи GeForce RTX 2070 SUPER заняла всего 2.46%. За 2.5 года с начала продажи GeForce RTX 2070 получила каких-то 1.77%, а у GeForce RTX 3070 за полгода всего 1.38%. Для кого делать игры? Для владельцев GeForce GTX 1050 Ti и иже с ними? Игровая индустрия находится на пороге кризиса, а сам этот кризис будет масштабным. Но на эту темы мы поговорим в другом материале. 

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Drugok001(new)
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Ну вот. Значит Халф Лайф 3 и ГТА 6 можно не ждать в ближайшем будущем? Видюхи мощные валяются уже больше года, лень воткнуть. Потому что играю редко
GeForce RTX 3080 стоит $4000 – кто виноват, и какие будут последствия, если добыча Эфира продолжится
Dmitry Sichev
00:38
Вы хотели сказать через 8-10 лет? Когда эта техно демка будет работать в 60+ кадров на Х050? Ну так, чтобы массово!
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Михаил Невский
00:37
НЕТ, будет как сейчас (надеюсь). Миддл карта весит под 1.5 кг и потребляет 200-250 ватт. Просто будет в 2.5 раза мощнее. Ну вообщем как 6800XT будет какая нибудь 7700. Впрочем как и всегда
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