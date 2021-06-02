Илону Маску предложили создать ванну, подогреваемую за счет майнинга догикоинов
В последнее время Илон Маск активно пиарит Dogecoin. Мы уже неоднократно останавливались на этой теме, поэтому просто направляем вас в данный материал Казалось бы, столько усилий должны были бы не только поднять стоимость монеты на 7400%, но и сделать её самым дорогим токеном на планете. Увы, пока рынок лежит, а значит даже сам Илон понимает бесперспективность подобных решений, но это не значит, что попытки делать не стоит, особенно когда некоторые пользователи сами предлагают гениальные решения. Пару дней назад один из подписчиков основателя Tesla спросил, как Илон относится к тому, чтобы создать ванную с джакузи, которая обогревается благодаря добыче Dogecoin. Одобрив затею, Илон Маск признал, что это отличная идея, но на этом ограничился.
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Поскольку твит обнаружили только в понедельник, никакого ощутимого эффекта на цену виртуальных собак это не оказало. Возможно, Илону нужно активнее пиарить Dogecoin, ведь его 36 миллиардов монет, никак не позволяют ему стать самым богатым человеком Вселенной. Отметим, что пользователи тут же подхватили твит, начав придумывать различные идеи реализации такого забавного девайса. Возможно, и сам Илон Маск со временем сделает себе такую штуковину. О коммерческой реализации проекта речь не идёт, поскольку все предыдущие затеи стали откровенно провальными с точки зрения репутации. К примеру, неогнемёт активно конфисковывали правоохранители по всему миру. Вся партия тeslaquila (теслакила) разошлась за пару часов, а после пользователи ещё долго обсуждали, как основатель Tesla спаивает водителей.
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Что до инфоповода, то идею уже поддержали несколько фанатов Илона. Кто-то даже уверяет, что сделает такой прибор у себя дома. Будет любопытно посмотреть на реакцию миллиардера. Как тебе такое, Илон Маск?
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