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Dogecoin был создан в далёком 2013 году. Он стал форком Luckycoin, который был форком Litecoin, а тот в свою очередь основан на старом добром Биткоине. Долгое время монета воспринималась исключительно как шутка, в подтверждение этому уже в 2014 году несколько владельцев получили большую часть из выпущенных 98 миллиардов Doge. Изначально планировалось остановиться на 100 миллиардах, но на начало мая 2021 года общее количество монет достигло 129.5 миллиардов. Те, кто сегодня управляет всей сетью, заявляют, что Dogecoin – это инфляционный актив, а эмиссия будет увеличиваться неограниченное время.

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В последнее время бразды правления на себя пытается перетянуть Илон Маск, которому по некоторым сведениями принадлежат 36 миллиардов монет. Именно он ответственен за то, что с начала года Dogecoin вырос на 7400%. В последнее время миллиардер не предпринимает активных попыток привлечь внимание к данной криптовалюте, но он явно заинтересован в её росте, а значит уже в ближайшее время появятся мемы, шутки и загадки со смыслом, призванные заставить вас купить побольше виртуальных собак.

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Если вы ещё этого не сделали, то от опрометчивого поступка предостерегает Барри Силберт, являвшийся главой Digital Currency Group. По его словам, текущая стоимость криптовалюты завышена в десятки раз. На момент написания материала она достигала 39 миллиардов долларов, если считать все выпущенные монеты за всю историю. По словам Барри, в самое ближайшее время Dogecoin не только начнёт резко падать в цене, но и опустится до рекордно низкой отметки. Так, отвечая на вопрос, сколько максимум могут стоить все монеты Dogecoin, Барри заявил, что миллиард долларов – это максимум, но может быть и меньше.

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Отметим, что Барри Силберт имеет немалый вес в криптосообществе, а его слова могут быть основаны не только на личном мнении, но и на тенденциях рынка. В целом актив действительно переоценён и держится только на доверии к Илону Маску. Если основатель Tesla потеряет к нему интерес, то Dogecoin действительно может отправиться в затяжное пике. Если отталкиваться от информации о том, что сегодня собачья валюта стоит 39 миллиардов долларов, то она может подешеветь почти в 40 раз.