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NVIDIA изо всех сил демонстрирует свою приверженность сообществу геймеров. Несмотря на очевидные попытки продать майнерам как можно больше продукции, ребята уверяют нас в том, что они не причастны к круговороту поставок, а также к тому, что китайские производители месяцами отгружали местным шахтёрам большую часть графических чипов. Как бы то ни было, но уже вскоре NVIDIA планирует нанести по майнерам мощнейший удар. Пока неясно, насколько он будет эффективен, ведь первая попытка противостояния с вездесущими фермерами обернулась поражением.

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Известно, что в ближайшее время почти все видеокарты семейства Ampere получат обновлённую версию, в BIOS которой будет зашита блокировка, снижающая хешрейт ровно в 2 раза. Единственным исключением станет GeForce RTX 3090, которая слишком дорогая и мало интересна майнерам. Все остальные модели (GeForce RTX 3060/3070/3080) получат версию LHR или Lite Hash Rate. Первые такие видеокарты уже начали появляться в магазинах раньше официального срока запуска, правда цена на них пока не впечатляет. Но в рукаве у NVIDIA есть ещё один козырь. Это специализированные GPU для майнерам с приставкой «CMP». Первые поставки подобных графических чипов стартовали ещё в 1 квартале текущего года.

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Как стало известно из отчёта NVIDIA, продажи подобной продукции принесли компании 155 миллионов долларов за три первых месяца 2021 года, но впереди ещё более впечатляющий квартал. Руководство компании ожидает, что поставки на конец июня достигнут не менее 400 миллионов единиц, что почти в 3 раза больше предыдущего результата. Кстати, майнерские видеокарты вызывают много вопросов. Будет логичным предположить, что они могли бы попасть в руки геймерам, но пока вразумительного ответа на это со стороны NVIDIA нет.

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Эксперты полагают, что таким способом NVIDIA хочет снизить эффект от криптопохмелья. Вспомните 2018 год, когда все криптовалюты упали до сверхнизких значений. Если у видеокарты нет отдельного выхода на монитор – это должно предотвратить её попадание на вторичный рынок и снизит привлекательность среди обычных геймеров. Ознакомиться с результатами первого квартала можно в данном материале. Отметим, что NVIDIA уверяет, что геймеры купили видеокарт на 2.76 миллиарда долларов. Любопытно, майнеры получили из этого 90% или 95%, как считаете?