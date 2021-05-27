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В последние несколько лет линейка процессоров Ryzen была предсказуема и позволяла сделать выбор между высокопроизводительными чипами, и бюджетными камнями. Это открывало большие возможности как перед пользователями, так и перед производителем. Оставалось просто максимально верно заполнить все ниши, предлагая отличный вариант под каждый кошелёк. Пожалуй, единственным сюрпризом стали процессоры 3000-й серии, получившие название Matisse Refresh. Они предлагали ощутимый прирост скорости в рамках одного поколения. В конце 2021 года AMD выпустила семейство процессоров Ryzen 5000, которое не только оказалось дороже всех своих предшественников, но и не получило достаточно вариантов для выбора.

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Фактически мы сегодня имеем: 6-ядерный Ryzen 5 5600Х, 8-ядерный Ryzen 7 5800Х, 12-ядерный Ryzen 9 5900Х и 16-ядерный Ryzen 9 5950Х. Ну а невыпущенными остались: Ryzen 3 53ХХ, Ryzen 5 5500/5500Х, Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700/5700Х и Ryzen 9 5900. Но это только предположительно, ведь в реальности могли выйти и другие процессоры. Могли, но есть большие сомнения, что они появятся в ближайшее время. Недавно Лиза Су прояснила ситуацию. Оказывается, AMD изначально планировали все эти процессоры, но столкнулась с дефицитом, что не позволило наладить их массовое производство.

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Глава AMD ускользнула от прямых комментариев, сославшись на полупроводниковый кризис, но уже сейчас ясно, что дело не только в этом. Давайте размышлять логично: TSMC выпускает ограниченное число чипов, каждый из которых должен быть учтён и реализован как можно дороже. Очевидно, что продать Ryzen 7 5800Х выгоднее, чем Ryzen 5 5600Х, а бюджетный Ryzen 3 5300Х просто не позволит заработать достаточно денег. Ясно, что здесь нет и речи об интересах пользователей. Только бизнес и ничего больше. Расширить производство невозможно, а значит нужно выжать из каждого доступного чипа максимум, что и делают ребята из AMD.

Возможно, наши читатели посчитают это хорошими новостями: Лиза Су уверяет, что ожидает улучшения поставок чипов после перехода игровых консолей PlayStation 5 Xbox Series X на 6-нм техпроцесс. Это позволит не только увеличить производство процессоров, но и улучшить положение с графическими чипами. Всё может стать ещё лучше, после того как Apple уменьшит число заказов на 7-нм техпроцесс. Случится это уже к осени 2021 года, когда состоится выход нового смартфона iPhone 13.