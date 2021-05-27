Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лиза Су назвала возможные сроки появления бюджетных CPU Ryzen 5000, и пояснила причины их отсутствия

Причины лежат на поверхности, а вот сроки уж больно оптимистичны
[ ] для раздела Блоги
9
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3070 в Ситилинке по сниженой цене
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В последние несколько лет линейка процессоров Ryzen была предсказуема и позволяла сделать выбор между высокопроизводительными чипами, и бюджетными камнями. Это открывало большие возможности как перед пользователями, так и перед производителем. Оставалось просто максимально верно заполнить все ниши, предлагая отличный вариант под каждый кошелёк. Пожалуй, единственным сюрпризом стали процессоры 3000-й серии, получившие название Matisse Refresh. Они предлагали ощутимый прирост скорости в рамках одного поколения. В конце 2021 года AMD выпустила семейство процессоров Ryzen 5000, которое не только оказалось дороже всех своих предшественников, но и не получило достаточно вариантов для выбора.

реклама

Фактически мы сегодня имеем: 6-ядерный Ryzen 5 5600Х, 8-ядерный Ryzen 7 5800Х, 12-ядерный Ryzen 9 5900Х и 16-ядерный Ryzen 9 5950Х. Ну а невыпущенными остались: Ryzen 3 53ХХ, Ryzen 5 5500/5500Х, Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700/5700Х и Ryzen 9 5900. Но это только предположительно, ведь в реальности могли выйти и другие процессоры. Могли, но есть большие сомнения, что они появятся в ближайшее время. Недавно Лиза Су прояснила ситуацию. Оказывается, AMD изначально планировали все эти процессоры, но столкнулась с дефицитом, что не позволило наладить их массовое производство.

анонсы и реклама
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Глава AMD ускользнула от прямых комментариев, сославшись на полупроводниковый кризис, но уже сейчас ясно, что дело не только в этом. Давайте размышлять логично: TSMC выпускает ограниченное число чипов, каждый из которых должен быть учтён и реализован как можно дороже. Очевидно, что продать Ryzen 7 5800Х выгоднее, чем Ryzen 5 5600Х, а бюджетный Ryzen 3 5300Х просто не позволит заработать достаточно денег. Ясно, что здесь нет и речи об интересах пользователей. Только бизнес и ничего больше. Расширить производство невозможно, а значит нужно выжать из каждого доступного чипа максимум, что и делают ребята из AMD.

Возможно, наши читатели посчитают это хорошими новостями: Лиза Су уверяет, что ожидает улучшения поставок чипов после перехода игровых консолей PlayStation 5 Xbox Series X на 6-нм техпроцесс. Это позволит не только увеличить производство процессоров, но и улучшить положение с графическими чипами. Всё может стать ещё лучше, после того как Apple уменьшит число заказов на 7-нм техпроцесс. Случится это уже к осени 2021 года, когда состоится выход нового смартфона iPhone 13.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
45
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
9
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
35

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 35
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 25
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 17 месяцев
37
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
100
Разработчики Chia Coin попросили майнеров перестать добывать монеты на обычных накопителях SSD
37
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
80
Redmi Note 10 Pro и ещё 12 смартфонов Xiaomi сломались после обновления MIUI 12
3
Илон Маск может являться держателем кошелька с 36 миллиардами Dogecoin
17
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
48
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
28
Розничные цены обновленных GeForce RTX 3060 оказались выше рекомендованных для RTX 3080
20
После встречи с Илоном Маском майнеры обязались перейти на возобновляемые источники энергии
46
Представлен Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G – Dimensity 1100, 67-Вт зарядка, 120 Гц и MIUI 12.5 за $235
+
В сеть попало изображение контактов процессоров AMD Ryzen 7000
45
Сегодня состоится релиз браузера Chrome 91
6
21 смартфон Xiaomi получил новую прошивку MIUI 12.5 на Android 11 от 26 мая 2021 года
1
Goldman Sachs: Ethereum может отобрать у Bitcoin звание главной криптовалюты
5
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8, Redmi Note 10 Pro и ещё 26 смартфонов получили прошивку MIUI 12.5 Stable
+
Основатель NVIDIA заявил, что ускорители для майнинга делаются из чипов, не подходящих по требованиям для игр
29
Новый закон обязывает граждан РФ платить налоги с электронных денег и вводит штрафы до 40%
17
Илон Маск объяснил свою заинтересованность Dogecoin
5
Huawei P40 Pro+ упал в цене – лучший камерофон 2020 года со скидкой 10%
1

Популярные статьи

Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
66
Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
45
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
151
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже

Сейчас обсуждают

g_zelenoe
16:19
Автор напишите еще пару статей, посвященных производительности линукс. Например, https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=windows-may2020-linux&num=9 в статье указано, что компьютеры на амд...
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
Дмитрий
16:18
Не вижу противоречий. Автор написал о том, что реакция у человека такая, что 120 герц не дает преимуществ именно в плане реакции. Т.е. ты не станешь лучше играть. Но играть станет приятнее из-за лучше...
Сколько FPS нужно здоровому человеку
ахахах
16:18
а как-же он будет с ней ходить на лице по городу-это они ему мишень для кулака на лице накололи.Просто помню после реклам МММ,когда пирамида рухнула,на улицах похожих на лёньку голубкова людей начали ...
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
Вскукарек Интелбоев
16:16
Могли бы и памяти добавить
Пара моделей GeForce RTX 3070 Ti от MSI красуются на изображениях
Роман Ефимочкин
16:15
+- )))
Sony планирует выпустить Uncharted 4 на PC
Каа
16:15
Беру максимум за 400 долларов.
Пара моделей GeForce RTX 3070 Ti от MSI красуются на изображениях
ego0550
16:15
Главное верить ;) Аппаратная защита там только в ID оборудовании, чтобы не поставили другой драйвер.
GeForce RTX 3080 Ti выступила на равных с флагманской RTX 3090 в тесте Geekbench 5
Lexagon
16:14
Опять материал, основанный на домыслах сторонних источников.
Лиза Су назвала возможные сроки появления бюджетных CPU Ryzen 5000, и пояснила причины их отсутствия
Serg Dok
16:14
продал RX 570 nitro+8гб, за 37000, тоже своеобразный майнинг :) 2 года использования. За 35 разрывали, объява и 1,5 часа не провисела на авито
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
Keltis
16:13
В этих картах аппаратная защита, а не через драйвер.
GeForce RTX 3080 Ti выступила на равных с флагманской RTX 3090 в тесте Geekbench 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем