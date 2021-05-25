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Chia Coin стала настоящим прорывом на рынке криптовалют. Если до этого для добычи использовались либо видеокарты, либо процессоры, то теперь потенциальным шахтёрам разрешили использовать для этих целей жёсткие диски. Популярность новых цифровых денег росла с невероятной скоростью, что привело к дефициту накопителей по всему миру, а цены поднялись в несколько раз. На фоне всего этого фермеры не только не остановились, но и приумножили свои усилия, скупая всё, что только может использоваться для добычи Chia Coin. Неясно, как эти ребята планируют возвращать потраченные средства, возможно, вообще никак.

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Ещё в начале мая стали появляться данные о том, что добыча Chia Coin приводит к преждевременному выходу накопителей из строя. Как сообщалось, обычный SSD, который вы можете встретить в любом магазине, умирает всего за каких-то 40 дней. Проблема в показателе TBW, который откровенно низкий для пользовательских накопителей. Возможно, раньше никто не жаловался, ведь недорогой SSD объёмом 512 Гб позволяет перезаписать информацию более 300 раз. Ясно, что никому в домашних условиях не придёт в голову каждый день удалять всю информацию и заливать вместо неё другую. Вот только никто не предполагал, что будет создана криптовалюта, которая сможет перезаписывать весь объём по нескольку раз в сутки (точнее 4 раза и больше).

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Пока проблема не стала массовой, но разработчики Chia Coin уже ожидают жалоб пользователей. Видимо это и стало причиной их нового обращения к майнерам. Ребята просят перестать добывать Chia на обычных жёстких дисках показатель TBW на которых недостаточный для промышленного фермерства. По их словам, добыча на обычных накопителях приведёт только к одному – к потере их функциональности, а значит и денег, которые в них вложены. А вот дорогие серверные накопители – совсем другое дело. Они позволяют добывать монеты 10 лет без боязни получить кирпич вместо дорогостоящего вложения.

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Точных данных не приводится, но несложно подсчитать, что дорогой домашний накопитель не успеет отработать вложенные средства. Давайте перейдём к цифрам: 5 SSD Samsung 870 QVO даст вам в сумме 40 Тб объёма, а сами накопители легко установить в любой системный блок. Поскольку 1 такой диск стоит 86 000 рублей, то 5 будут стоить 430 тысяч. Ресурс одного накопителя 2880 Тб, а значит вся ферма прослужит вам полтора или два года. И вот здесь самое время задать вопрос: успеете ли вы отбить 430 тысяч при условии, что сегодня на добычу одной монеты на диске объёмом 1 Гб вам потребуется 3 года и 87 дней?

Успеете, если сложность не будет расти, но только за пару дней этот показатель увеличился на 70 дней, а значит перспектива заработать выглядит крайне сомнительно.