Добыча криптовалюты Chia Coin превратилась в лотерею, а шанс выигрыша для майнеров упал в 166 раз
Chia Coin начинала как проект, позволяющий чуть ли не каждому пользователю компьютера зарабатывать деньги без огромных вложений. Мало того, если раньше добыча приводила к огромным растратам электричества, то вращение болванок на жёстких дисках почти не оказывает влияния на потребление энергии. Может показаться, что разработчики действительно кристально чистые люди, но, как оказалось, ребята выпустили 21 миллион монет общей стоимостью 17 миллиардов для себя любимых. Очевидно, что теперь они будут подбрасывать токены на биржи, обогащаясь за счёт ажиотажа и желающих разбогатеть инвесторов. Как оказалось, это не все новости относительно Chia Coin. Давайте пройдёмся по наиболее любопытным фактам, представленным на сайте Wccftech.
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В начале апреля объём всей сети Chia Coin составлял 600 Пб. Для понимания реального объёма – это 600 000 Тб или 60 000 жёстких дисков на 10 Тб. Немало, а ведь это было только начало. На сегодня сеть фермеров выросла до 10 Эв (эксабайт), что равняется 10 000 Пб, или 10 миллионов Тб, что соответствует 1 миллиону накопителей на 10 Тб. К слову, это в 166 раз больше, чем было на начало мая. Что любопытно, большую часть ферм составляют твердотельные накопители стандарта NVME, главным преимуществом которых считается скорость записи блоков. Известно, что на последующую добычу этот показатель не влияет, но в начале об этом никто не знал.
Также сообщается, что за всё время существования Chia Coin, майнерам удалось сгенерировать участков общим объёмом 186 Эв. Не менее любопытна величина ожидаемого времени получения вознаграждения. На сегодня она составляет 3 года и 18 дней (1100 дней примерно) для накопителя объёмом 1 Тб. Таким образом, если у вас в руках окажется 10 самых дешёвых жёстких дисков объёмом по 10 Тб, то вы будете получать по 1 монетке каждые 11 дней. Или не будете, ведь сложность постоянно повышается. Вот только для этого придётся вложить в бизнес немалые 600 000 рублей, которые могут и вовсе не окупиться.
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Ребята из Wccftech напоминают, что на самом деле шанс есть у каждого. Это значит, что заработать 500 долларов можно даже на накопителе объёмом 1 Тб. Нужно помнить, что теория часто не совпадает с практикой, а вы, обладая ёмкостью в 100 Тб, даже за месяц не получите ни одной монетки.
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