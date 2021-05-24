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В последнее время Илон Маск уделяет слишком много внимания Догикоину. Миллиардер говорит о нём при любом удобном случае, рассказывая о светлом будущем шуточной криптовалюты. Дошло до того, что он и вовсе отказался принимать для оплаты автомобилей Tesla Биткоины, намекая на то, что Догикоин гораздо менее опасен для экологии. Неясно, откуда Илон Маск берёт такую информацию, но дело даже не в источниках. Проблема в том, что миллионы подписчиков считают его честнейшим человеком на планете, который заработал свои капиталы исключительно своим умом.

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В данном материале мы не ставим своей целью вас разубедить, однако обойтись без нескольких неприятных фактов не получится. Почитать о том, как Илон в последнюю неделю рекламировал Доги, можно в нашем материале. Мы же перейдём к сути новости. Вчера Виталик Бутерин прошёлся по Илону, пояснив, что миллиардер ничего не смыслит в данной теме. Дело в том, что Илон Маск ранее предлагал способ увеличить число транзакций, сделав Догикион мировой валютой. По словам основателя Эфириума, идеи Илона Маска не просто навредят Догикоину, но и могут сделать его уязвимым для внешних атак.

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На этом фоне многие аналитики начали предполагать, что Илон Маск не просто так толкает Догикион вверх. Назвать точное количество монет на его счету не представляется возможным, поскольку сам Илон явно не хочет афишировать эту информацию, но сегодня появились подтверждения того, что на кошельках основателя Tesla лежит гигантская сумма в Доги. Мало того, именно он может быть главным держателем этой монеты на планете сегодня. Помните, как ещё в январе Илон Маск предлагал нескольким крупным владельцам Догикоина выкупить у них криптовалюту? Есть все основания полагать, что это ему удалось.

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Сам Маск подобные комментарии продолжает обходить стороной, но признал, что владеет Доги и не собирается их продавать ни при каких условиях. Значит ли это, что Илон ожидает роста шуточной криптовалюты? Может быть, он приготовил нам новые сюрпризы и сейчас занят созданием новых мемов в фотошопе. Всё это мы узнаем уже в самое ближайшее время, ну а Догикоин тем временем снова начал дорожать. Ниже есть график цены на эту монету. Кстати, даже если Илону Маску принадлежит всего 10% (очевидно, что больше) всех Доги, то с учётом падения стоимости в 2 раза по сравнению с показателями на начало мая, он владеет 4 миллиардами долларов в Доги. Стоит курсу вернуться к росту, и цифра будет расти, как и цена криптовалюты.



