Первые сведения о CPU AMD Ryzen 7000 – ОЗУ DDR5 до 10 000 МГц, частота выше 5 ГГц и 5-нм техпроцесс
Время от времени в сеть попадают те или иные утечки о платформе AMD следующего поколения. Поскольку точных сроков выхода новых процессоров ещё нет, некоторые ранние планы могут измениться, а значит полностью доверять сведениям полугодичной давности нужно с большой осторожностью. Сегодня у нас большая партия слухов, которые кажутся действительно убедительными, позволяя сделать выводы о том, что нас ждёт в будущем.
реклама
Вместо уже привычного АМ4 нас ждёт АМ5. Кажется, что одна цифра – это слишком мало для кардинальных изменений. Что же, судя из того, что нам известно, это не так. Прежде всего: процессоры получат новый разъём LGA 1718, который будет похож на решения Intel для настольных компьютеров. При этом сами процессоры получат наименование Ryzen 6000 или Ryzen 7000, в зависимости от маркетинговой политики AMD. Новые камни получат поддержку двухканальной оперативной памяти DDR5, скорость которой стартует с 4800 МГц и будет достигать невероятных 10 000 МГц. Традиционно нас ждёт PCIe 4.0, а вот PCIe 5.0 пока не заявлена.
Какое-то время PCIe 5.0 станет эксклюзивом для процессоров Intel 12-го поколения (Alder Lake). Однако мы до сих пор не знаем, какие же преимущества нам готовит смена четвёрки на пять в названии интерфейса. AMD утверждает, что переход на PCIe 5.0 возможен, но состоится только в том случае, если новый интерфейс действительно предложит ощутимые преимущества по сравнению с существующими технологиями. Скорее всего здесь имеется в виду, что пока есть сложности с поставками накопителей с поддержкой PCIe 4.0, в то время как о появлении PCIe 5.0 не заикается ни один производитель.
реклама
Новые процессоры будут основаны на архитектуре Zen 4, созданной на основе 5-нм техпроцесса. Ожидается, что она сможет предложить свыше 25% роста показателя IPC по сравнению с существующими процессорами. Кроме того, камни на её основе преодолеют порог в 5 ГГц, что окажется полезным для геймеров. Также известно, что встроенная графика, наконец, получит архитектуру RDNA 2, что позволит использовать новые процессоры в играх без необходимости покупки дискретной видеокарты начального уровня. А вот роста ядер в следующем поколении не произойдёт. Это значит, что инженеры AMD не видят перспектив появления 24-ядерныйх и 32-ядерных камней в настольном сегменте.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила