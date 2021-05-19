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Хардфорк EIP-1559 сделает добычу Эфира на видеокартах убыточной из-за снижения комиссии на 50%

Новый алгоритм станет активен уже в июле текущего года
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Сегодня криптовалюты из независимого финансового инструмента для гиков превратились в полноценный бизнес. Криптобиржи бьют рекорды доходности, а суммы, которые там вращаются, поражают воображение неподготовленных людей. При этом вокруг криптовалют сформировалась собственная экосистема. Кто-то майнит, зарабатывая на продаже монеток, другие пытаются купить токены в момент их падения, а продать как можно дороже. Есть и те, кто играют в так называемую рулетку, делая ставки на повышение или понижение стоимости цифровых активов в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В конце концов есть перекупщики видеокарт, которые делают деньги на неудачливых инвесторах.

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Учтите, что мы перечислили только часть тех, кто участвует в этом празднике жизни, поскольку криптовалюты обеспечили работой огромное количество людей. Что с ними будет после прекращения криптовалютной лихорадки, сложно даже представить, но уже скоро ожидаются большие перемены, которые, без всякого сомнения, прочувствует весь рынок. Речь идёт о предстоящем хардфорке EIP-1559.

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Проблема Эфириума в том, что он морально и физически устарел. Сегодня вторая по популярности криптовалюта способна обеспечить всего 15 транзакций в секунду, а комиссии майнерам бьют рекорды чуть ли не каждый день. Всё это изменится уже в июле, когда размер комиссии будет урезан на 50%. Что случится: сегодня плата за газ слишком высокая, а регулировать её нет никакой возможности. EIP-1559 не просто снизит размер комиссии, но и создаст инструмент для её регулирования. Одновременно с этим произойдёт расширение канала для проведения транзакций с 15 до 30 в секунду, что всё ещё слишком мало, но это только начало, ведь впереди Ethereum 2.0.

Разработчики хардфорка EIP-1559 настаивают на том, что майнеры должны были готовиться к переходу на Ethereum 2.0 ещё в 2018 году. Времена, когда шахтёры заправляли делами, проходят, а главное – это общая тенденция для всех крупных криптовалют. Разработчики уверены, что вслед за Эфириумом новую концепцию Proof-of-Stake примут и все остальные криптовалюты. Случится это может не сразу, но тот факт, что у традиционного майнинга нет шансов, уже не вызывает сомнений. Скорее всего, хардфорк EIP-1559 не станет для крупных фермеров смертельным ударом, но точно подкосит тех, кто ведёт добычу на одной видеокарте. Будет любопытно посмотреть на последствия, ведь сегодня невозможно предсказать развитие событий. Так, майнеры могут начать массово избавляться от видеокарт, а могут перейти на другой альткоин.

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Yolanda Tarska
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Renegade1979
03:14
С чего бы это убыточной? Затраты 50 центов на 100 мх, доходы 11 баксов
Хардфорк EIP-1559 сделает добычу Эфира на видеокартах убыточной из-за снижения комиссии на 50%
turbodetander
03:14
Только оппозитные двигатели, только хардкор !!!
Выбираем оптимальный шестиядерный процессор в мае 2021 года
Renegade1979
03:11
И что изменилось? На любом Бинансе эфир продают как обычный товар в обмен на товар, USDT, а те уже у какого-то барыги с Бестчейнджа поменять. И Бинанс на Багамах принадлежит какому-то кетайся
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Bryant333
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Gringo
02:51
Тоже мне, проблема. Короб на спину и вперед - еду развозить.
Хардфорк EIP-1559 сделает добычу Эфира на видеокартах убыточной из-за снижения комиссии на 50%
Vertiga120
02:48
А с чего должна просаживаться цена "монеты", при росте сложности добычи?
NVIDIA официально представила новую линейку видеокарт GeForce RTX 3000 LHR с защитой от майнеров
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