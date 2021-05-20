Решаем проблему дорогих видеокарт купив процессор со встроенной графикой – Intel vs AMD от Benchmark
Если уж говорить о ценах на видеокарты в РФ, то стоит признаться, что на отечественном рынке они никогда не были невысокими. Большие налоги и жадность ритейлеров давали прибавку в районе 30-50%, что в бюджетном секторе выливалось в сотню долларов, а для флагманов могло достигать 500 и больше вечнозелёных. Сегодня говорить о доступных видеокартах уже не приходится, а переплата в 2 раза кажется детской шуткой. Доходит до того, что за GeForce RTX 3080 просят 300 000 рублей. Неясно, когда же цены достигнут пика, но, судя по всему, пока отдельные личности готовы покупать видеокарты даже по такой стоимости.
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Что же, если у вас нет 300 тысяч, то самое время подумать о правильном процессоре. Данный материал будет более полезен, если вы хотите собрать новый компьютер, но в любом случае позволяет оценить возможности интегрированной графики на современных процессорах. Итак, сегодня мы предлагаем изучить показатели Ryzen 7 5700G и Core i7-11700K в играх Fortnite и Grand Theft Auto V. Почему такой скудный выбор игр, ребята с канала Benchmark не уточняют. Скорее всего они полагают, что использовать данные камни в современных играх на высоких настройках графики не стоит, ну а для онлайн-проектов – это самый лучший выбор. Или не лучший, давайте изучим результаты.
Итак, у нас здесь противостояние между Radeon Vega 8 против UHD 750. В последние годы Intel предпринимает огромные усилия, пытаясь улучшить производительность интегрированной графики. Судя по всему, у них ничего не получается, ведь 2-кратная разница в Grand Theft Auto V и трёхкратная в Fortnite говорит о том, что на сегодня AMD выпускает идеальные процессоры для тех, кто хочет играть, но не готов платить за видеокарту десятки и сотни тысяч рублей.
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Главная проблема в том, что красные неверно оценили потребности рынка, ведь купить Ryzen 7 5700G в магазине невозможно. Он доступен для сборки компьютеров для ограниченного числа партнёров AMD и представлен небольшими партиями. Кто принял такое спорное решение, и чем вообще руководствовались эти товарищи, мы никогда не узнаем. Возможно, альтернативой будет гибридный камень Ryzen 4000-серии. Их можно найти в рознице или в сборке. К сожалению, они немного медленнее 5000-й серии, но даже они в несколько раз быстрее камней производства Intel. Выбор очевиден.
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