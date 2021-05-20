Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если уж говорить о ценах на видеокарты в РФ, то стоит признаться, что на отечественном рынке они никогда не были невысокими. Большие налоги и жадность ритейлеров давали прибавку в районе 30-50%, что в бюджетном секторе выливалось в сотню долларов, а для флагманов могло достигать 500 и больше вечнозелёных. Сегодня говорить о доступных видеокартах уже не приходится, а переплата в 2 раза кажется детской шуткой. Доходит до того, что за GeForce RTX 3080 просят 300 000 рублей. Неясно, когда же цены достигнут пика, но, судя по всему, пока отдельные личности готовы покупать видеокарты даже по такой стоимости.

реклама

Что же, если у вас нет 300 тысяч, то самое время подумать о правильном процессоре. Данный материал будет более полезен, если вы хотите собрать новый компьютер, но в любом случае позволяет оценить возможности интегрированной графики на современных процессорах. Итак, сегодня мы предлагаем изучить показатели Ryzen 7 5700G и Core i7-11700K в играх Fortnite и Grand Theft Auto V. Почему такой скудный выбор игр, ребята с канала Benchmark не уточняют. Скорее всего они полагают, что использовать данные камни в современных играх на высоких настройках графики не стоит, ну а для онлайн-проектов – это самый лучший выбор. Или не лучший, давайте изучим результаты.

анонсы и реклама RTX 3070 в Compeo.ru Galaxy S21 - цена упала на порядок RX 6900XT - видеокарта для богатых Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров RTX 3080 - это вещица для очень богатых 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Итак, у нас здесь противостояние между Radeon Vega 8 против UHD 750. В последние годы Intel предпринимает огромные усилия, пытаясь улучшить производительность интегрированной графики. Судя по всему, у них ничего не получается, ведь 2-кратная разница в Grand Theft Auto V и трёхкратная в Fortnite говорит о том, что на сегодня AMD выпускает идеальные процессоры для тех, кто хочет играть, но не готов платить за видеокарту десятки и сотни тысяч рублей.

реклама

Главная проблема в том, что красные неверно оценили потребности рынка, ведь купить Ryzen 7 5700G в магазине невозможно. Он доступен для сборки компьютеров для ограниченного числа партнёров AMD и представлен небольшими партиями. Кто принял такое спорное решение, и чем вообще руководствовались эти товарищи, мы никогда не узнаем. Возможно, альтернативой будет гибридный камень Ryzen 4000-серии. Их можно найти в рознице или в сборке. К сожалению, они немного медленнее 5000-й серии, но даже они в несколько раз быстрее камней производства Intel. Выбор очевиден.



