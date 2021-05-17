Видеокарты начали возвращаться в магазины РФ – GeForce 3080 в 4.6 раза дороже рекомендованной цены
Проблемы у нового поколения видеокарт NVIDIA начались сразу же после выхода. Скорее всего, они были ещё на этапе подготовки к продажам, ведь руководство компании не могло не знать о низком запасе графических чипов и неспособности Samsung увеличить поставки. Несмотря на всё это Дженсен Хунаг пытался делать вид, что всё идёт хорошо, и так продолжалось до тех пор, пока всё не стало просто ужасно. Дефицит наблюдался в первые часы, а купить GeForce RTX 3080 за рекомендованные 63 490 рублей было нереально. Единицы везунчиков, которым удалось отхватить видеокарту через официальный сайт, не в счёт. Что любопытно, многие посчитали такую цену грабительской, ведь на тот момент вместо рекомендованных для США 700 долларов, NVIDIA установила для РФ цену в 860 долларов, а многие просто решили переждать.
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Дождались. Уже в начале января проснулись майнеры, которые усугубили кризис, ну а результат вы знаете сами. Сегодня выражается мнение, что виной всему просчёты в политике США. Трамп повёл себя как слон в посудной лавке, разбрасываясь санкциями, которые привели к разрыву отношений между китайским контрактниками и мировыми лидерами по производству полупроводников. Сегодня рынок испытывает нехватку самых простых и дешёвых компонентов, а значит самое время снова повышать цены.
Долгое время СМИ по всему миру рассказывали о том, как ритейлеры продают видеокарты по цене в три раза дороже рекомендованной. Что же, такие утверждения явно устарели, ведь сегодня рекорд побит с большим запасом. Если так пойдёт и дальше, одна видеокарта будет стоить как кусок настоящего золота. Как видите, в Ситилинк GeForce RTX 3080 производства Gigabyte оценена в 295 990 рублей. Если разделить эту цифру на рекомендованные 63 490 рублей, то мы получим разницу в 4.6 раза.
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Кстати, видеокарта в магазине одна, а завоза не было уже неделю. Это значит, что пока вы прочтёте материал, её купят с высокой долей вероятности. За 280 000 есть Radeon RX 6900 XT, но она не очень хороша в майнинге, а значит покупатель скорее предпочтёт GeForce RTX 3080. Ну а дальше всё печально. Выбора практически нет, цены высокие, а единственным выходом из положения остаётся только интенсивные занятия по саморазвитию. Можно, например, изучить китайский язык.
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