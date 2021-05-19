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В последнее время криптовалюты стали привлекать всё больше мошенников. Злоумышленники всех мастей буквально переполнили рынок, отжимая даже незначительные суммы, а жертвами становятся наиболее активные инвесторы, уверенные в том, что их ждёт финансовый успех. Эксперты констатируют десятикратный рост преступлений с криптовалютами, но это только верхушка айсберга, ведь все самые крупные схемы проворачивают Киты. Эти ребята скидывают криптовалюту на высоких позициях, и скупают её в тот момент, когда она опускается до рекордно низких значений.

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Кстати, есть все основания полагать, что сегодня именно такой момент, когда крупные держатели криптовалюты могут основательно закупиться, ведь за последние три месяца мы столкнулись с самой низкой ценой Биткоина, ну а за ним падают и остальные токены. Как оказалось, паника, царящая на рынке, ударила по позициям криптолендинговой платформы BlockFi, представители которой умудрились одарить случайных пользователей немалым количеством Биткоинов.

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На Reddit сообщается, что во время промоакции система случайно распределила целую гору монет среди ста клиентов. Кто-то получил всего 1 ВТС, в то время как один из счастливчиков заявил о том, что на его кошелёк попали 700 Биткоинов. Представители BlockFi сразу же выступили с официальным заявлением, попросив всех вернуть криптовалюту. Спустя какое-то время сообщение повторилось, но уже в более угрожающем тоне. Судя по всему, количество желающих вернуть тысячи и десятки тысяч долларов оказалось незначительным. BlockFi угрожает получившим Биткоины судебными разбирательствами, но счастливчики пока хранят молчание.

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Что до самого везучего клиента BlockFi, то на момент написание материала он владел 28 миллионами долларов. Неясно, как ребята из BlockFi планируют вернуть свои Биткоины, ведь любой из получателей уже мог перекинуть их на другой кошелёк, либо даже в другую криптовалюту, а значит отследить их почти нереально. Не говоря уже о том, что только сумасшедший отдаст 28 миллионов тем, кто и без того купается в деньгах. А как бы поступили вы? Вернули бы BlockFi Биткоины, или предпочли бы исчезнуть в неизвестном направлении с 28 миллионами?