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На фоне обвала рынка криптовалют Биткоин обновил 3-месячный минимум, а Chia Coin теряет доходность

Криптовалюта падает, а аналитики предлагают покупать
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Вчера вечером случилось то, чего боятся все криптовалютные инвесторы: правительство Китая ввело ограничения на работу с криптовалютами. Стоит понимать, что меры направлены на финансовые организации, а значит обычные граждане могут хранить свои монеты без проблем. Но всё ли так гладко? Дело в том, что теперь банки напрямую не смогут участвовать в выводе криптовалюты. К примеру, каким-то чудом у вас есть несколько монеток Эфира. Самое время отправиться в отпуск, но не тут-то было, ведь вам придётся обращаться за помощью к обменникам, а там царит беззаконие, а в самом лучшем случае с вас возьмут 5-10% за вывод на карту. Одним словом, китайский регулятор сжимает криптовалютные тиски, а в будущем может случиться полный запрет, ведь цифровой юань не потерпит конкуренции с каким-то Биткоином.  

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Всё это привело к небывалому обвалу криптовалют, от самых крупных и влиятельных, до незначительных альткоинов. Если говорить о последних, то на 20% подешевел печально известный Chia Coin. В последнее время новая криптовалюта проглотила 5000 Пб дискового пространства, привлекая всё новых фермеров. Мало того, это привело к резкому подорожанию жёстких дисков и SSD по всему миру. Удар был явно недостаточным, ведь пока оттока фермеров нет, а теоретическая доходность позволяет окупить вложения за несколько месяцев. Здесь нужно учитывать, что к этому времени цена Chia Coin не упадёт, но предугадать это крайне сложно.

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Посмотрите на таблицу ниже. Как видите на фоне известий из Китая Биткоин обновил трёхмесячный минимум, опустившись ниже 40 000 долларов. Эксперты уже сейчас заявляют, что сегодня самый лучший день для долговременных инвестиций. Якобы, криптовалюты будут дорожать, а возможность купить Биткоин по 40 000, а Эфириум по 3000 предоставится нескоро. Если вообще предоставится, ведь в последнее время рынок цифровых денег стабильно растёт.

Вообще сегодня аналитики предлагают остановить свой взор на популярных альткоинах. Из-за последних сообщений Илона Маска Догикоин и многие другие активы выглядят токсичными в глазах инвесторов, а значит могут продолжать падение. В то время какие криптовалюты, как XRP, Uniswap, Cardano и XLM кажутся более надёжными, поскольку их репутация не пострадала, а создатели не замечены в мошеннических схемах.
 
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