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В последнее время крипторынок превратился в настоящее минное поле, на котором расположился парк с Американскими горками. Трейдеры теряют миллиарды, инвесторы бегают от одного токена к другому, а Киты проглатывают мелкую рыбёшку, вымывая из обычных держателей криптовалют последние деньги. Всё стало куда хуже, когда цифровыми деньгами заинтересовался Илон Маск, который расшатывает рынок, снижая шанс реального заработка до нуля. Но всё это не идёт ни в какое сравнение с мошенническими аферами, которые проворачивают злоумышленники по всему миру.

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По данным Федеральной торговой комиссия США (FTC), за 1 квартал 2021 года наблюдается десятикратный рост мошеннических операций с криптовалютами. При этом с октября 2020 потери инвесторов составили 80 миллионов долларов, но цифра может быть в десятки раз больше. Всё дело в том, что многие не хотят рассказывать о проблемах полиции, поскольку криптовалюта до этого у них находилась в тени, а налоги не уплачивались. Также известно, что средняя сумма, которую потеряли инвесторы, составляет 1900 долларов, а значит мошенники не гнушаются самыми мелкими преступлениями. Это также значит, что крупная рыба не пострадает, в то время как обычные граждане в зоне повышенного риска.

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Если говорить о группе риска, то там в основном активная часть населения: 20-49 лет. Люди перенаправляют свои накопления на пенсию в сомнительные фонды, а в итоге лишаются возможности на спокойную старость. FTC сообщает, что способы отъёма криптовалют у населения становятся всё более изощрёнными. Так, мошенники используют имена знаменитостей, пытаясь заманить инвесторов громкими заголовками. Часто предлагается схема с удвоением количества монет от Илон Маска, а также других известных лиц. Часто информация передаётся в закрытых каналах в виде секрета с особой ценностью. Это вызывает у потенциальных жертв повышенное доверие, а значит обмануть таких людей куда проще.

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В итоге FTC создала специальный сайт, где рассказывает о том, как не попасться на удочку мошенников, но, судя по всему, молодые инвесторы уверены в том, что Илон Маск мечтает осыпать их криптовалютой. Ну а для этого нужно всего ничего: отправить Илону пару сотен тысяч долларов. Кстати, в 2020 году зафиксировано всего 570 дел с мошенничеством с криптовалютой, а потери инвесторов составили 7.5 миллиона долларов.