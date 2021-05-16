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Когда обычные пользователи изучают возможность майнинга Эфириума, то в первую очередь выясняют показатель хешрейта на видеокарте, поскольку от этого зависит доходность системы. По сути, чем мощнее ваша видеокарта, тем больше она даст вам монеток. С увеличением числа видеокарт на ферме, растёт и количество добываемого Эфира. Стоит понимать, что этот показатель не является постоянным, ведь существует так называемая сложность, которая напрямую зависит от числа майнеров в сети. Здесь также всё просто: чем больше шахтёров, тем меньше вам будет капать виртуальных монеток. Надеемся, что эти простые истины вам понятны, ведь здесь всё просто и логично.

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При этом, если количество монет относительно стабильно, то цена криптовалюты постоянно меняется. К примеру, 14 мая она достигала рекордных значений, а эксперты уверяли нас, что актив будет расти. 16 мая мы можем констатировать, что прогнозы не только не сбылись, но и оказались прямо противоположными. Посмотрите на график цены Эфириума за три дня. Настоящие Американские горки, не желаете прокатиться? А ведь некоторые даже уверяют, что им удаётся в такой ситуации что-то заработать.

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А теперь давайте взглянем на два любопытных графика. Первый – доходы майнеров на 12 мая. Второй – доходы на 16 мая. Получается следующая картина: ещё пару дней назад одна видеокарта GeForce RTX 3080 генерировала гипотетические 750 долларов в месяц, или 6000 долларов на ферму из восьми таких видеокарт. Неплохо, что же сегодня: 83.24 на ферму в сутки, 2497 долларов в месяц и 312 на одну карту за месяц. Путём обычного деления получаем, что всего за пару дней доходность майнинга Эфира упала в 2.5 раза или на 250% соответственно.

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Данные от 12 мая

Данные от 16 мая

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Скорее всего уже завтра Эфириум вернётся к росту, а значит доходность пойдёт вверх, вот только для обычных майнеров и инвесторов подобные скачки не несут ничего хорошего. Крупная рыба снова вымывает инвестиции обычных граждан, которые пытаются сохранить и приумножить свои вклады. Похоже, Китам понравилось делать деньги из воздуха, а значит до тех пор, пока люди будут вкладывать в криптовалюты миллиарды, бесконечные Американские горки будут продолжаться. Кстати, уже в июле грядёт EIP-1559, который может сделать майнинг Эфириума на видеокартах отрицательным. Другими словами: вы просто не будите ничего зарабатывать, сжигая электричество по чём зря.