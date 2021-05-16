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Когда сегодня эксперты рассказывают нам о перспективах криптовалют, то все напрочь забывают о том, насколько все цифровые деньги неповоротливые. Только вдумайтесь, сеть Эфириума способна осуществлять не более 15 транзакций в секунду, тогда как для Mastercard это значение давно перевалило за десять тысяч. Будет логичным предположить, что в такой ситуации криптовалюты просто не способны стать эффективной заменой традиционным банковским переводом, оставаясь средством обогащения для Китов и надеждой на лёгкие деньги для инвесторов.

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Ещё одна проблема криптовалют – это так называемые комиссии майнерам, которые в последнее время достигли невероятных цифр из-за того, что форки популярных криптовалют стали популярны среди трейдеров. К примеру, Shiba Inu, основанная на коде Эфириума привела к рекордному увеличению газа, а как следствие – к обогащению майреров. Начав получать дополнительный заработок, шахтёры теперь не хотят от него отказываться. Увы, придётся, ведь грядёт великий и могучий EIP-1559.

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Если говорить простым языком, то сегодня майнеры могут выбирать размер комиссии, что ведёт к тому, что покупателям приходится платить больше других, или ждать, когда их ставка окажется выше остальных. С появлением EIP-1559 размер комиссии станет статичным, что ускорит сеть в два раза. Это значит, что майнеры начнут получать минимальную плату за свои труды, что сделает добычу невыгодной. Один из авторов протокола EIP-1559, Абдельхамид Бахта заявил, что сегодня добыча Эфира стала настоящим бизнесом, а плата за газ самой высокой в истории. Транзакции идут медленно, а значит нужны перемены. В ходе внедрения нового протокола мейнеры должны уяснить, что альтернатив нет, а значит с планами на развитие бизнеса придётся расстаться.

Уже сегодня владельцы 32 монет Эфира могут перевести их на депозит (так называемые смарт-контракты). С переходом сети на Ethereum 2.0 и запуском алгоритма Proof-of-Stake эти ребята первыми почувствуют выгоду от накопительной системы, когда монеты будут расти на счету без энергозатрат и покупки дорогостоящих видеокарт. Отметим, что переход на EIP-1559 состоится в июле. Это неизбежная данность, которая изменит абсолютно всё, а значит геймеры могут уже сегодня начинать радоваться, ведь пока альтернатив у майнеров нет.