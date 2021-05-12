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В последние несколько недель Эфириум стабильно дорожает. Дошло до того, что даже Виталик Бутерин неожиданно стал миллиардером, а значит и другая крупная рыба продолжает увеличивать свой капитал за счёт притока новых инвесторов. Сегодня цифровые деньги настолько популярны, что вскоре не останется никого, кто бы не попытался на них заработать. На самом деле сделать это крайне сложно, ведь никто не знает, какие монеты будут дорожать, а какие топтаться на месте. К примеру, вот уже три недели Битокин не двигается. Временами он поднимается на пару процентов вверх, но после снова возвращается к стоимости в 55 000 долларов. Точно такая же ситуация и с другими популярными криптовалютами, а вот шуточные токены растут как на дрожжах. Чаще всего везунчиками называют вкладчиков в Шиба Ину и Догикоин, но есть и другие монетки, которые выросли в несколько раз.

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Как сообщают эксперты РБК, мы стали свидетелями важной вехи на рынке криптовалют, ведь сегодня Эфириум превзошел по доходности Биткоин. Имеется в виду не вклады в криптовалюту, а доходность майнеров в пересчёте на суточный фарм монеток. Так, если сложить всю мощность сети Эфира, то мы получим доходность в районе 77 миллионов долларов за сутки. В то же время, шахтёры, добывающие Биткоин, заработали за прошедшие сутки всего 67 миллионов.

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Эксперты поясняют, что это связано с резким ростом стоимости Эфира. Дело в том, что за первую половину мая сложность добычи в сети выросла на 1000 пунктов и составила около 8000, в то время как цена поднялась с 3000 в начале мая до 4300 утром 12 мая. Обычно, когда происходят подобные всплески роста стоимости Эфира, через несколько дней подтягиваются фермеры, которые основательно увеличивают сложность, снижая тем самым доходность. Пока этого не случилось, а значит фермеры действительно могут рассчитывать на огромную выручку.

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Эта же информация подтверждается в таблице выше, где 8 видеокарт GeForce RTX 3080 приносят своему владельцу немалые 200.33 доллара в сутки. Если посчитать гипотетическую помесячную выгоду, то получится: 6000 долларов в месяц на ферму или 750 долларов в месяц на одну видеокарту. Пожалуй, это рекорд, ведь ещё недавно цифры были в 2 раза ниже, а значит сегодня можно отбить вложения в одну видеокарту, купленную по рекомендованной цене, всего за 1 месяц. Ну и кто после этого расскажет, что сигаретный ларёк или лавка с шаурмой более выгодное вложение?