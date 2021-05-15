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Ситуация с доступностью видеокарт явно зашла в тупик. Если вы верите в чудеса, то самое время начать надеяться на NVIDIA, которая планирует не только выпустить бюджетную GeForce RTX 3050 Ti, но и перевыпустить всю текущую серию на базе архитектуре Ampere с урезанным в 2 раза хешрейтом. Теоретически, это снизит интерес майнеров, позволив насытить магазины относительно доступными видеокартами. Но это только теоретически, ведь на самом деле хакеры могут взломать защиту за считанные дни, а да и сама NVIDIA не прочь слить в интернет драйвер в поддержку шахтёров.

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Жителям европейских стран и США в этом плане повезло больше, ведь некоторые крупные ритейлеры проводят специальные распродажи, когда цена на видеокарту оказывается ненамного выше рекомендованной, но для обладания заветной картой нужно купить полностью собранный компьютер. Это значит, что вам придётся заплатить за дорогую память (кто в здравом уме откажется заработать лишние 50 долларов на геймерской ОЗУ?), за объёмный твердотельный накопитель в паре с жёстким диском на 4 Тб. Мощная видеокарта требует производительного процессора, ну а хороший камень просто не может без оверклокерской материнской платы.

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Аналитики уверяют, что купить такую сборку могут себе позволить далеко не все, но только не майрены. Одно дело взять такой компьютер для себя, а другое – на перепродажу. Как мы писали выше, в таком комплекте сама видеокарта может стоить всего на пару сотен долларов дороже, чем в отдельности. Именно таким образом на рынок попадают новые материнские платы по сниженным ценам. Оказывается, есть большая проблема, ведь из-за такого подхода на вторичном рынке образовалось слишком большое предложение материнок, что привело к падению цен на этот товар и резкому снижению продаж крупных игроков по всему миру.

Сегодня падение доходов на направлении материнских плат компенсируется повышенным спросом на майнерские видеокарты, но рано или поздно криптовалюты перестанут приносить сверхдоходы, и тогда придётся пожинать плоды неверной маркетинговой политики. Эксперты полагают, что сейчас самое лучшее время для покупки мощной материнской платы с нулевым пробегом на вторичном рынке. Там с полной гарантией её можно взять чуть ли не в два раза дешевле, но это актуально не для всех стран.