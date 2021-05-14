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Проблема с поставками видеокарт стала настолько острой, что в какой-то момент перестала интересовать обычных пользователей. Никому больше не хочется читать о производительности тех или иных систем в играх, никого не волнуют показатели fps в новых проектах и способности тех или иных моделей справляться с трассировкой лучей в разрешении 4К. На второй или даже на третий план отошли баталии между NVIDIA и AMD, поскольку сравнение не имеет смысла, если в магазинах вообще ничего нет, а то, что доступно, стоит в три и более раза дороже.

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Пока покупка видеокарты стала прерогативой миллионеров и майнеров, геймерам приходится сидеть в ожидании перемен. Вполне возможно, что эти самые перемены уже рядом. В апреле инсайдеры заговорили о скором выходе графических чипов GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti. В какой-то момент выяснилось, что обладатели персональных компьютеров могут получить видеокарты на их основе совсем нескоро, ведь никто из производителей даже не намекал на разработку настольных решений. Высказывались предположения, что NVIDIA решила пойти простым путём, ограничив майнеров необходимостью покупки целого ноутбука. Что же, есть все основания предполагать, что GeForce RTX 3050 Ti появится уже в июне.

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Сегодня Palit зарегистрировала целую плеяду GeForce RTX 3050 Ti. Это не значит, что видеокарта поступит в продажу уже завтра. Однако Palit – это один из ключевых партнёров NVIDIA, а значит есть все основания полагать, что лёд тронулся, ведь после месяцев ожидания геймеры могут получить небольшую передышку. Дело в том, что GeForce RTX 3050 Ti не подходит для фарма Эфира. У неё всего 4 Гб видеопамяти и 128-битная шина. Это ставит крест на любых попытках майнеров получить недорогую видеокарту для добычи криптовалюты.

Поскольку регистрация GeForce RTX 3050 Ti совпала с таковой для RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, эксперты предположили, что у NVIDIA появились планы выпустить в продажу сразу три графических чипа. Предположительно, официальные продажи стартуют в начале июня, а все видеокарты получат мощную блокировку, снижающую эффективность майнинга в 2 раза. На это же время намечен выпуск так называемых GeForce RTX 3000 refresh. Здесь имеется в виду перезапуск всех графических чипов с обновлённой антимайнерской защитой. Если всё вышеперечисленное действительно подтвердится, ситуация на рынке игровых видеокарт может сильно поменяться. Хотя сегодня никто не поручится за достоверность предоставленных данных.