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20 мая в Epic Games Store стартует раздача блокбастера уровня GTA V

Тайная игра пока неизвестна, поэтому придётся запастись терпением
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В ходе противостояния с Apple в прессу попали сведения о том, как ребята из Epic Games Store ведут дела в своём магазине. Выяснилось, что о доходах никто и не мечтает, а траты на эксклюзивы и неэффективное ведение дел привели к потере в размере 600 миллионов долларов за 3 года. В последнее время больших раздач нет, а эксклюзивы выходят нечасто. Может ребята просто решили экономить, а может готовят какой-то большой сюрприз. Что до первого предположения, то нам об этом неизвестно, а вот второе кажется куда более вероятным.

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Итак, каждый четверг выходит бесплатная игра, а иногда даже несколько. В большинстве случаев это какие-то бюджетные раздачи пятилетней давности или инди-проекты, которые никогда не привлекали много геймеров. Одновременно с этим становится известна игра, выходящая через неделю, но только не в этот раз. Вместо скучного платформера или глупого квеста там некая тайная игра, о которой станет известно в момент запуска. Скорее всего любопытные инсайдеры раскопают название гораздо раньше, но пока Epic Games Store держит интригу, а значит можно только догадываться о том, что же нас ждёт.

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Кстати, за неделю до выхода GTA V появилось такое же сообщение. Точно такой же сюрприз был почти перед всеми большими проектами в магазине. Кстати, в прошлом году GTA V появилась в Epic Games Store ровно год назад, её выход положил серверы на много часов, а в ходе раздачи магазин привлёк больше 7 миллионов новых пользователей. Это настоящий успех, ведь новая Civilization 6 заинтересовала всего 2 миллиона, а Subnautica – 1 миллион. 

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Сегодня в Epic Games Store можно скачать The Lion's Song. Это неторопливая игра с богатым сюжетом и оригинальной подачей. Она понравится далеко не всем геймерам из-за своего визуального стиля и неторопливой подачи. По факту, The Lion's Song – это гость из далёких 90-х, который будет без проблем идти даже на самых слабых компьютерах. Может быть, это его единственный плюс, хотя поклонники жанра графических новел с нами точно не согласятся. 

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