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Долгое время на рынке компьютерных игр царила относительная стабильность. Существовали игровые приставки, которые жили своей жизнью, при этом многие проекты выходили на всех платформах. Особняком стояли эксклюзивы, которые являлись стимулом для покупки консоли. А вот с компьютерами всё было проще, ведь практически все проекты выходили в Steam. В последние годы положение дел таково, что каждый крупный издатель пытается перетянуть одеяло на себя. В ход идёт самый простой и проверенный способ: эксклюзивы. Но если для собственных проектов такое ещё выглядит оправданным, ведь, как говорится: хозяин – барин, то политика Epic Games Store кажется странной и вызывает негатив.

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После того как ребята из Epic Games Store начали платить студиям за размещение на своём сервисе деньги, появились сомнения относительно того, удаётся ли им зарабатывать хоть какие-то деньги, но реальное положение дел оказалось куда хуже всех пессимистичных предположений. Дело в том, что в ходе разбирательства с Apple, в прессу просочились конфиденциальные данные о работе сервиса. Давайте кратко перечислим цифры:

2019 год – потери в размере 181 миллиона долларов

2020 год – 273 миллиона долларов чистого убытка

2021 год – прогнозируемый убыток в сумме 139 миллионов долларов

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Если сложить все цифры вместе, то окажется 600 миллионов чистого убытка за 3 года, что выглядит просто дико, ведь позволить себе подобные вольности могут далеко не все студии. Эксперты уверяют, что пока в качестве дойной коровы выступает Fortnite, но одна игра не может вечно закрывать дыры, а значит кому-то придётся за всё это платить.

Одной из наиболее растратных статей считается так называемая минимальная гарантия, которую платят студиям за эксклюзивное размещение игры на срок до 12 месяцев. В качестве примера можно привести Control, за которую было единовременно уплачено 10 миллионов долларов. Что любопытно, магазинчик всё-таки приносит доход. Его мало для покрытия растрат, но он есть. Согласно тому же источнику, в 2020 году Epic Games вложила в магазин 444 миллиона долларов. С учётом потери в 273, мы получаем заработок в размере 171 миллиона, что меркнет на фоне гигантских растрат. Ещё любопытнее выглядит стратегия ребят из Epic Games, которые планируют начать зарабатывать на магазине не ранее 2023 года. Самое приятное, что в любой момент всё можно списать на коронавирус или любой другой форс-мажор, поэтому пока всё это выглядит не иначе как сжигание крупных сумм денег. К счастью, подобная политика никакого ущерба дядюшке Гейбу пока не нанесла.