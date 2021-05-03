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Виталик Бутерин считается одной из наиболее любопытных фигур, связанных с криптовалютами. Мало того, что он основал вторую по популярности цифровую монету – Эфириум, так за ним не замечены скандалы и вообще какие-либо слухи. Виталик не покупает дорогих яхт, не замечен в обществе танцовщиц и не бросает деньги на ветер. При этом он склонен отдавать немалые сумы на благотворительность. К примеру, недавно он пожертвовал 600 000 долларов фонду по противодействию распространения коронавируса на территории Индии.

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Виталик не только основатель Эфириума, но и поборник изменений, которые, по его мнению, приведут криптовалюту к невероятному успеху, ведь некоторые аналитики ожидают роста стоимости Эфира свыше 10 000 долларов к концу года. Основой для таких изменений считается новый алгоритм Ethereum 2.0, переход на который уже стартовал. В будущем это несёт полный отказ от возможности майнить, а пока криптовалюта растёт.

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Сегодня Эфириум котируется на отметке 3100 и выше. Это доказывает, что потенциал для роста не исчерпан, а инвесторы готовы вкладывать деньги во всё надувающийся пузырь также активно, как это было месяц назад. Как стало известно, благодаря росту цены Эфира, Виталик Бутерин стал долларовым миллиардером. Так, на его счету лежат 365 000 ЕTH, а также неизвестное количество Догикоинов и многих других популярных криптовалют. Сам Виталик никогда не комментирует свои богатства. Вполне вероятно, что сумма в его владении куда больше, ведь за последнее время Доги сильно прибавил в цене.

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Напомним, за прошедшие сутки Эфириум демонстрирует взрывной рост, превысив предыдущие показатели более чем на 10%. Одновременно с этим только за 7 дней криптовалюта умудрилась подрасти на 37%, несколько раз побив собственный рекорд. Отметим, столь высокая цена на Эфир оказалась не так выгодна майнерам, ведь новички сжигают доход, сильно усложняя добычу, а вот трейдерам и держателям криптовалюты может удаться вывести деньги по рекордной цене.