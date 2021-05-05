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Конфликт между Epic Games и Apple становится всё горячее. В прессу просачивается любопытная информация, ознакомиться с которой наши читатели могли в последние несколько дней. Если вы не в теме, обращайтесь в данный материал, а также сюда. Там есть масса того, о чём ребята из Epic Games хотели бы молчать, но раз уж суд решил, отказать Фемиде просто невозможно. Пока неясно, смогут ли представители студии убедить правосудие в необходимости дополнительного давления на Apple, но, кажется, ребята из яблочной компании уже встали на правильный путь (а может они всегда были белыми и пушистыми?). Не исключено, что это показательное выступление, которое должно улучшить мнение общественности. Неясно, давайте изучим тему.

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Итак, не так давно в 9-летний сын женщины по имени Мария Васке сделал крупную покупку в App Store на 1116 долларов. Пытаясь вернуть крупную сумму денег, Мария обратилась в Apple, но ребята быстро рассмотрели дело, отставив женщину с носом. Не особо надеясь на успех, Мария написала (или позвонила, что, впрочем, неважно) в отдел потребителей яблочной компании. К её удивлению, с ней не только связался специалист Apple, но и было проведено возвращение всей суммы на карту.

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Как поясняет самая Мария, её сын страдает аутизмом, поэтому просто не понимает, что игры в App Store не бесплатны, а за внутриигровые покупки нужно платить. При этом он отлично справляется с компьютерными играми и обожает Roblox и Coin Master, а также обладает феноменальной памятью. Дело в том, что мальчик год назад увидел, как его мать набирает пароль от App Store на своём телефоне. Мария даже не подозревала, что он запомнит его на такой длительный срок. К счастью, всё завершилось хорошо, но в данный момент сказать точно, сыграло ли роль психологической расстройство ребёнка или нет, невозможно.

Отметим, что политика Apple говорит о том, что родители ответственны за непреднамеренные растраты своих детей. Якобы, они сами дали им в руки смартфон с картой, а значит обязаны следить за средствами на счету. Отказать в логике подобным правилам нельзя. Будем надеяться, что это станет доброй традицией, когда специалисты яблочной компании будут рассматривать каждый случай в отдельности, ведь в некоторых ситуациях родители действительно сделали всё, что могли.