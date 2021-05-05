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Война между Epic Games и Apple раскрыла множество секретов игровой студии. Что любопытно, юристы яблочной компании пока торжествуют, а мы получили доступ к секретным внутренним документам, которые при любом другом раскладе никогда не попали бы в руки широкой общественности. К примеру, недавно мы узнали о том, сколько прибыли приносят эксклюзивы Epic Games Store и разработчикам. Немногим ранее были озвучены многомиллиардные потери, ну а сегодня в прессу попали сведения о двух громких эксклюзивах, которые уже зарезервированы для пользователей Epic Games Store.

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Прежде всего речь идёт о следующей игре в серии Saints Row 5. Студия-разработчик обещала представить больше информации в 2020 году, но после перенесла анонс на 2021 год из-за распространения коронавируса. Несмотря на высокий рейтинг ожидания, мы совсем ничего не знаем о ближайшем выходе Saints Row 5, поэтому кроме договорённости об эксклюзивных правах с Epic Games Store ничего не известно. Ещё одним громким релизом станет Dead Island 2. Здесь также неясно, когда нам ждать первых анонсов, и уже тем более не указывается дата релиза.

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Подобная информация доказывает всю серьёзность подхода Epic Games Store и нежелание отказываться от долгосрочной стратегии развития собственной цифровой площадки. В связи с этим особо интересны данные о растратах Epic Games Store на эксклюзивы за прошедшие три года. В официальном документе указывается, что сумма составила 1 миллиард долларов. Пока более подробных данных нет, но только одна Borderlands 3 стоила 115 миллионов. Учтите, что речь идёт не о бесплатной игре, которую можно скачивать бесплатно, а о правах на эксклюзивность, когда проект ровно год не появится ни в одном магазине.

Вообще аппетиты руководства Epic Games Store растут, как и готовность тратиться на эксклюзивы. К примеру, за первые 9 месяцев существования площадки на эти цели было потрачено 11 миллионов долларов. Столько же отдали за Handsome Collection – набор, содержащий Borderlands 2, Pre-Sequel и часть дополнений. На этом фоне ожидаемые потери в размере 139 миллионов долларов в 2021 году уже не кажутся неожиданными, ведь любой крупный эксклюзив может стоить под сотню. Отметим, что этого сразу же покрывает растраты на разработку.