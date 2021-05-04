Бесплатные раздачи в Epic Games Store обходятся в миллионы долларов, но почти не приносят прибыли
Не так давно в сеть попали любопытные сведения, касающиеся работы Epic Games Store в первые месяцы после запуска. Заранее отметим, что сегодня цифры в магазине другие, но в данном случае можно сделать выводы о расходах второй по величине цифровой площадки. Список появился в ходе разбирательства с Apple и даже был удалён, но интернет-сыщики успели его сохранить, за что им большое спасибо. Данные соответствуют временному промежутку с декабря 2018 по сентябрь 2019.
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Прежде всего посмотрим на пятую колонку, где указано, сколько Epic Games Store дала денег за появление бесплатных игр. Рекорд здесь держит Subnautica с показателем 1.4 миллиона долларов, ну а Metro 2033 Redux внезапно вообще досталась ребятам бесплатно, ведь разработчики решили не брать за своё творение денег. За трилогию Batman: Arkham пришлось выложить 1.5 миллиона, но это не одна игра, поэтому будет неверно считать большую раздачу лучшей. Следующая графа соответствует тому, сколько аккаунтов было создано для скачивания бесплатной игры. Рекорд по-прежнему за Subnautica, ну а общее число закачек бесплатных игр за 9 месяцев доходит до 5 миллионов при выплате всем разработчикам 11 миллионов долларов.
Предпоследний столбец означает количество привлечённых денег за одного пользователя в ходе бесплатной раздачи. Он означает выгоду, которую принесла раздача для Epic Games Store и оценивается в живых покупках. Это могут быть дополнения, или платные игры. Здесь всё очень неопределённо, а средний показатель 2.37 доллара явно меньше того, что ожидал получать магазин. При этом большие раздачи необязательно приносят много денег, ведь некоторые небольшие проекты оказались куда более прибыльными, а значит такой подход может и не приводит много новых пользователей, но даёт стабильный доход.
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Последняя графа означает количество новых пользователей, которые после скачивания бесплатной игры сделали покупку. Как видите, таких в среднем всего 5%. Столь низкая маржа не кажется выгодной. Можно было бы заявить, что на самом деле не всё так плохо, если бы у нас не было другой статистики. Загляните в наш материал, там указано, что только за 2019 года магазин потерял $181 миллион, а в 2020 – 273 миллиона. Очевидно, что подобная политика не только не приносит денег, но и приводит к гигантским убыткам. И всё это сделано для конкуренции со Steam, которая всё это время продолжает здравствовать.
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