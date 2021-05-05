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Криптовалюты продолжают прибавлять в цене. Всё это происходит на волне критики со стороны крупных экспертов и финансистов, а также недоверия немалой части инвесторов. Нет никакого сомнения, что ни одна криптовалюта не стоит даже десятой части её цены, но это не останавливает ни майнеров, ни трейдеров, ни вообще никого, кто принимает участие в этой бешеной скачке, главным призом в которой станет цифровое золото. В последние дни ощутимо прибавил в цене Эфир, который окончательно перестал коррелировать с Биткоином, ведь второй относительно стабилен, в то время как первый пробил отметку 3000 долларов, достиг 3500 и продолжает торговаться на рекордных отметках.

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Рекорд был бы не рекордом, если бы не привёл к огромным доходам майнеров. Наконец ребята начали зарабатывать реальные деньги. Так, если ещё 1 мая ферма из восьми видеокарт GeForce RTX 3080 выдавала в сутки чуть меньше 68 долларов (2038 в месяц), то сегодня рекордная стоимость Эфира позволила шахтёрам зарабатывать на той же конфигурации немалые 87.98 доллара в сутки (2639 в месяц). Если попытаться посчитать разницу, то выходит, что рекордное подорожание криптовалюты сделало не только каждого майнера существенно богаче, но и позволяет им получать сверхдоход на уровне +30%.

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Данные на 1 мая

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Данные на 6 мая

Любопытно, что на этот раз на доходы майнеров не оказала влияния даже сверхвысокая сложность добычи, которая снова повысилась после роста цены Эфира. Обычно, всплески стоимости приводят к обратному эффекту, но за последние дни цена выросла настолько резко и так сильно, что пока майнить выгодно даже на самых слабых видеокартах. К примеру, ферма из восьми GeForce GTX 1660 Super выдаёт почти 28 долларов в сутки и больше 800 в месяц, ну а древний Radeon RX 480 добывает 25.6 в сутки и 786 в месяц.

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Очевидно, что никто из шахтёров не планирует отказываться от возможности заработать, особенно когда эти самые доходы растут как на дрожжах. Кстати, как стало известно, фермеры Chia Coin зарабатывают в разы быстрее, но пока это скорее авантюра, которая может закончиться быстрее, чем большинство майнеров получат хотя бы одну монетку. Больше почитать на эту тему можно в нашем материале.