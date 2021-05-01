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В конце каждого года целая армия аналитиков составляет список наиболее востребованных профессий, которые с высокой долей вероятности станут привлекательны на рынке труда в году грядущем. Предполагалось, что в 2021 высоким спросом будут пользоваться IT-шники и медики. Логично, ведь в период пандемии нужны врачи и удалёнщики, которые смогут поддерживать в рабочем состоянии всю инфраструктуру, построенную на компьютерах. Кто бы мог подумать, что самой желанной станет профессия майнера – обычного работяги, который не спит сутками, наблюдая за тем, как монетки стекают к нему в кошелёк из виртуального крана.

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Удивительно, но всего за три месяца в майнеры пошли даже те, кто вообще ничего не знал о такой возможности, а вкладчиков становится всё больше. Не верите? А зря, ведь ниже есть график сложности добычи Эфира, согласно которому сегодня шахтёры поставили очередной рекорд, а за 4 месяца сложность выросла в 2 раза, достигнув значения 7.38. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, а цены на криптовалюты не просядут, то скоро майнинг перестанет быть выгодным даже для крупных ферм. Давайте как следует изучим подобное утверждение.

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Данные от 20 апреля

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Данные от 1 мая

Для начала давайте посмотрим на красивую табличку от 20 апреля, когда одна простенькая ферма на 8 видеокарт GeForce RTX 3080 позволяла выжать из сети Эфириума немалые 87.77 доллара. На минуточку, это 2633 доллара в месяц, что при покупке видеокарты ниже 1000 долларов даёт нам окупаемость менее чем в полгода. Кстати, на тот момент цена Эфира составляла около 2300, чего не скажешь о курсе на 1 мая, когда 1 монета оценивается в 2900 долларов.

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Казалось, что доходы фермеров должны резко вырасти, но это только так казалось, ведь майнеры-новички буквально обрушили доходы бывалых шахтёров, заодно сделав свой вход в бизнес бессмысленным. Обратите внимание, сегодня при такой огромной стоимости за 1 монету доход фермы упал с 88 долларов до 68. При простом подсчёте получаем 25%, но ведь есть ещё и фактор разницы в цене, которая составляет: 2300 против 2900 долларов, что равняется ещё +25%. Итого получаем, что реальные доходы упали бы сегодня на 50% если бы не высокая цена Эфира. Аналитики обещают, что Эфириум будет расти, но, как мы видели из таблиц, представленных в данном материале, вместе с повышением цены на криптовалюту растёт и число майнеров, что делает добычу гораздо менее прибыльной.