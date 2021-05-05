Добыча Chia Coin оказалась в несколько раз выгоднее Эфира, а цены на SSD будут расти – Tomshardware
Несколько дней назад долгожданная криптовалюта Chia Coin (XCH) появилась на биржах, позволив майнерам продавать свои монеты. Мы уже писали о том, как всё это было. Если спустя два дня попытаться резюмировать случившееся, то перед нами самый настоящий провал. Для листинга были выбраны сомнительные биржи, индекс доверия которых стремиться к критически низким оценкам. Из-за этого только некоторые фермеры решились выставить свою криптовалюту на продажу, а многие даже не знают, что монетками уже можно торговать. Пожалуй, самый сильный удар по репутации Chia Coin может нанести заявление создателей о выпуске дополнительных нескольких миллионов монет для себя любимых.
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Но всё куда хуже с доступностью, ведь до сих пор на биржах есть всего несколько сотен монет, а цена держится на уровне 700 долларов, хотя вчера на самых суровых биржах достигала 19 Биткоинов (1 миллион) при общем предложении в одну монетку. Очевидно, что 700 долларов – это не конечная цена, а в будущем количество бирж может вырасти. Вполне возможно, что организаторы проекта даже решатся выйти на известные площадки, но пока обратимся к подсчётам ребят с сайта Tomshardware, которые предполагают, что ажиотаж на жёсткие диски и накопители только сохранится.
Chia Coin – энергоэффективная криптовалюта, поскольку накопители потребляют в десятки и даже сотни раз меньше энергии, чем видеокарты, которые используют для добычи Эфира. Сегодня XCH стоит 700 долларов, но, если предположить, что цена зафиксируется на отметке 100 вечнозелёных, добыча всё равно будет выгодной. Давайте считать: жёсткий на 10 Тб генерирует 0.046 XCH в сутки – 5 долларов в день и 150 в месяц. Ещё недавно цена такого накопителя была равна 250 долларов, а значит, даже при двукратном подорожании вы сможете окупить вложения за 5 месяцев, ну а пока вам потребуется 2 месяца, чтобы уйти в прибыль (привет, любители Эфириума, которым нужно копать почти год, чтобы выйти в прибыль). Но ведь сегодня Chia стоит 700, а значит майнеры, начавшие копать в начале апреля, могут вывести несколько десятков тысяч долларов с относительно небольшой фермы.
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Всё это говорит о том, что добыча Chia Coin не прекратиться, а жёсткие диски будут дорожать и станут настоящим дефицитом. Предпосылки для снижения стоимости заложены в саму структуру криптовалюты в виде 2 миллионов разработчикам, но пока всё выглядит слишком непонятно, а официальной позиции нет, ведь создатели монеты самоустранились.
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