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Многие люди уверены, что криптовалюты – это огромный пузырь, который продолжает надуваться за счёт действий крупных держателей цифровых денег, а также инвесторов, получающих гигантские прибыли. Спорить с таким утверждением мы не будем, отметив, что криптовалюты слишком сложны, чтобы считать их обычной пирамидой. Однако отрицать их сходство с мошенническими структурами будет наивным, поскольку налицо многие признаки, позволяющие говорить о том, что нас просто обманывают. Не вдаваясь в подробности, приведём пример новой криптовалюты Chia Coin. Владельцы создали небывалый хайп, вышли на никому не известные биржи, пытаясь продать свои монетки за сотни тысяч рублей. Мало того, они выпустили несколько миллионов монет для себя, в то время как все майнеры за месяц добыли всего 400 000.

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Если завтра вы вложите деньги на депозитный счёт в банке, то через год вы не сможете ощутимо разбогатеть. А вот вложив 10 000 долларов в Догикон в начале января 2021 года, сегодня вы смогли бы стать обладателем состояния в размере 200 000 долларов. А могли бы потерять всё до последнего цента. Всё это приводит на простую мысль, что криптовалюты это своеобразная лотерея, в которой выиграть почти невозможно. В подтверждение можно привести то, что случилось сегодня на крупных биржах, когда 142 тысячи пользователей потеряли в общей сложности 1.46 миллиарда рублей.

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Всё дело в ставках, ведь многие трейдеры зарабатывают на длинных позициях. Так, сегодня владельцы Эфириума лишились 530 миллионов долларов, поскольку поставили на то, что данная монетка подешевеет. Известно, что сегодня Эфир вырос до 3500, ну а биржи просто ликвидировали ставки, присвоив миллионы себе. Что примечательно, только один трейдер-неудачник лишился 74 миллионов, поскольку был уверен, что в ближайшее время стоит ожидать снижения курса Эфира. Имя бедолаги неизвестно, но это и неважно, ведь суть в том, что постоянно выигрывать здесь просто невозможно.

Кстати, сегодня вновь подрос Догикоин. Любители дружелюбной криптовалюты потеряли 113 миллионов, сделав неверный прогноз. Что любопытно, подобные ликвидации не останавливают обычных пользователей, лишь подзадоривая счастливчиков. Видимо, некоторые верят в свою интуицию, полагая, что они никогда не проиграют.