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5 простых настроек клиента Chia Coin для начала добычи криптовалюты на компьютере от Wccftech

Простые ответы по настройке системы для Chia Coin
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Вы ещё не начали добывать Chia Coin? И не пытайтесь, ведь мы уже всё разложили по полочкам, рассказав о проблемах, с которыми могут столкнуться фермеры. Увы, многие уже перешли линию невозврата, купив ёмкий жёсткий диск или дорогой твердотельный накопитель. В этой ситуации остаётся только одно: воспользоваться советами бывалых шахтёров с сайта Wccftech, послушав 5 правил настройки вашего компьютера для эффективной добычи криптовалюты. Отметим, что на вашем железе всё может работать иначе, ведь настройки верны для 8-ядерного ПК (название процессора нам не известно) и 32 ГБ оперативной памяти. 

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  1. Для клиента Chia у вас на ПК установлено не 32 Гб ОЗУ, а 29.8 Гб. Этот момент стоит помнить при дальнейшей настройке, ведь вам не удастся создать предполагаемое количество участков для хранения  информации. Именно поэтому нужно вначале правильно настроить программу для майнинга, умерив свои аппетиты. Стоит помнить, что  вам потребуется 3400 Мб оперативной памяти для одного сектора. 
  2. Не стоит забывать, что вы майните не на пустом месте, а в операционной системе Windows, которая также требует некоторого количества ОЗУ. Самый простой способ ввести для одного ядра 3400 Мб оперативки, а для 7 ядер 23 800 МБ. 
  3. Увы, количество ядер также важно. Неожиданно? Очевидно, что одно ядро будет заниматься работой ОС. В итоге вам останется только 7 ядер, ну а потоки в данном случае не учитываются. В лучшем случае для 8-ядерного процессора и 32 Гб ОЗУ будет доступно 7 секторов.
  4. Не стоит забывать о файле подкачки. Его нужно в ручном режиме установить на минимальные 10 Гб и максимальные 30 Гб. Кстати, клиент лучше всего держать на диске «С». 
  5. Для начала запускаем по 1 сектору, либо сразу несколько, но не 7, в таком случае работа может не стартовать. Лучше после этого добавить оставшийся последний сектор. 

Сами понимаете, что эта информация верна для 8 ядерного процессора и 32 ГБ оперативной памяти, если у вас количество ядер больше, то можно добывать монетки с увеличенной скоростью. Если система попроще, то нужно верно установить параметры, иначе вы либо вообще столкнётесь с проблемами, либо окажется, что добыча пройдёт неэффективно. Если у вас остались вопросы, обращайтесь на официальный сайт. Там всё это есть, но представлено сложнее и часто нужно искать данные по крупицам. 

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