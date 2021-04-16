MSI выпустила официальное заявление по поводу снижения гарантийного срока на видеокарты в РФ
Несколько дней назад появилась информации о решении изменить условия гарантийного обслуживания со стороны нескольких производителей. Пока новая политика коснулась только видеокарт, а среди тех, кто решил преподнести покупателям сюрприз, значатся Gigabyte и MSI. Стоит отметить, что первая пошла на подобный шаг исключительно в отношение майнерской карты, в то время как вторая ограничила сроки гарантийного обслуживания для целого ряда моделей, в том числе и игровых.
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С подробностями вы можете ознакомиться в нашем материале, а в данном случае у нас есть информация об официальной позиции российского отделения MSI. Сообщается, что пойти на подобный шаг вынудило желание защитить интересы игрового сообщества. В первую очередь снижения сроков гарантийного обслуживания актуально для видеокарт из серии «MINER». Кроме того, в список попали некоторые модели, в названии которых значится частица «RU».
Одновременно с этим производитель уточняет, что гарантийные сроки для всех остальных видеокарт остались неизменны, включая популярную серию GAMING и составят 36 месяцев. MSI уточняет, что планирует следить за развитием событий и при первой же возможности вернёт прежние сроки гарантийного обслуживания, однако случится это только после стабилизации ситуации на рынке.
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