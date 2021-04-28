Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Проблема майнеров зашла в тупик, а выхода просто нет, ведь понять шахтёров несложно. Логика простая: каждый имеет право делать с купленным на собственные деньги товаром всё, что только пожелается. Мы ведь не будем осуждать того, кто вместо того, чтобы играть на GeForce RTX 3080 в самые современные игры, начнёт использовать её как подставку для книг. Почему в таком случае люди, исправно оплачивающие счета за электричество и способствующие росту рынка полупроводников, вызывают у нас такой негатив? Вопрос действительно сложный, не имеющий простых решений. Скорее всего, именно поэтому NVIDIA приняла решение не бороться с майнерами, а встроить в свои видеокарты защиту, снижающую эффективность добычи.

реклама

Первый блин явно вышел комом, ведь GeForce RTX 3060 сегодня майнит Эфириум в полную силу. Что же, впереди второй раунд, ведь сдаваться ни одна из сторон не собирается. Как стало известно, уже в мае стартует производство абсолютно всей серии видеокарт на архитектуре Ampere, которая получит антимайнерскую защиту. На самом деле исключением станет GeForce RTX 3090, поскольку, по мнению NVIDIA, она слишком дорогая. Неважно, что она справляется с майнингом лучше других, ведь затраты на создание фермы на RTX 3090 слишком высокие и не позволяют выходить в плюс долгое время.

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

А вот все остальные получат блокировку. Что любопытно, с виду вы никак не узнаете какая версия перед вами. Эдакий кот в мешке, когда майнер купит новую карточку с переплатой, а там вместо 95 MH/s на RTX 3080 его ждут от силы 50 MH/s. Любопытно, что бедолага будет делать? Сообщается, что разница будет заметна только путём изучения самого графического процессора, но для этого придётся не только разобрать видеокарту, но и снять термопасту. Инсайдеры указывают, что первая массовая партия заблокированных видеокарт поступит в продажу уже в начале июня, но пока прогнозов относительно снижения высоких цен на подобную продукцию никто не даёт.

Проблема в том, что заглушка действует только против Эфириума, а значит можно начать добывать другие криптовалюты. Кроме того, видеокарты могут взломать, не говоря уже о том, что даже сама NVIDIA может случайно выложить подходящий драйвер в сеть. Дополнительно сообщается, что все видеокарты получат встроенную поддержку функцию Resizable BAR, а значит больше не нужно обновлять vBIOS.