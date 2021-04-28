Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии с антимайнерской защитой поступят в продажу уже в июне
Проблема майнеров зашла в тупик, а выхода просто нет, ведь понять шахтёров несложно. Логика простая: каждый имеет право делать с купленным на собственные деньги товаром всё, что только пожелается. Мы ведь не будем осуждать того, кто вместо того, чтобы играть на GeForce RTX 3080 в самые современные игры, начнёт использовать её как подставку для книг. Почему в таком случае люди, исправно оплачивающие счета за электричество и способствующие росту рынка полупроводников, вызывают у нас такой негатив? Вопрос действительно сложный, не имеющий простых решений. Скорее всего, именно поэтому NVIDIA приняла решение не бороться с майнерами, а встроить в свои видеокарты защиту, снижающую эффективность добычи.
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Первый блин явно вышел комом, ведь GeForce RTX 3060 сегодня майнит Эфириум в полную силу. Что же, впереди второй раунд, ведь сдаваться ни одна из сторон не собирается. Как стало известно, уже в мае стартует производство абсолютно всей серии видеокарт на архитектуре Ampere, которая получит антимайнерскую защиту. На самом деле исключением станет GeForce RTX 3090, поскольку, по мнению NVIDIA, она слишком дорогая. Неважно, что она справляется с майнингом лучше других, ведь затраты на создание фермы на RTX 3090 слишком высокие и не позволяют выходить в плюс долгое время.
А вот все остальные получат блокировку. Что любопытно, с виду вы никак не узнаете какая версия перед вами. Эдакий кот в мешке, когда майнер купит новую карточку с переплатой, а там вместо 95 MH/s на RTX 3080 его ждут от силы 50 MH/s. Любопытно, что бедолага будет делать? Сообщается, что разница будет заметна только путём изучения самого графического процессора, но для этого придётся не только разобрать видеокарту, но и снять термопасту. Инсайдеры указывают, что первая массовая партия заблокированных видеокарт поступит в продажу уже в начале июня, но пока прогнозов относительно снижения высоких цен на подобную продукцию никто не даёт.
Проблема в том, что заглушка действует только против Эфириума, а значит можно начать добывать другие криптовалюты. Кроме того, видеокарты могут взломать, не говоря уже о том, что даже сама NVIDIA может случайно выложить подходящий драйвер в сеть. Дополнительно сообщается, что все видеокарты получат встроенную поддержку функцию Resizable BAR, а значит больше не нужно обновлять vBIOS.
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