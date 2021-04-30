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Руководство Cyberpunk 2077 получило многомиллионные премии за спорную Cyberpunk 2077

Игра вызывает много вопросов, но на премии руководству это не влияет
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О том, каким огромным разочарованием для индустрии стала новая Cyberpunk 2077, не писал только ленивый. Относительно того, насколько игра получалась хорошей или плохой, можно спорить бесконечно долго, но самые простые сравнения с уже выпущенными проектами от других студий красноречивее любых слов. Здесь вам и нерабочие квесты, когда продвижение по сюжету оказывается заблокированным; и скучные дополнительные квесты, которые по сравнению с тем же Ведьмаком 3 выглядят уныло и не цепляют поклонников серии о приключениях Геральта; и графика, явно не дотягивающая до гордого наименования Next Gen. В конце концов в пример можно привести неадекватное поведение NPC, которые живут своей жизнью и выглядят гостями из далёких девяностых, когда всё работало на примитивных скриптах. 

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Удивительно, но всё это и многое другое не оказало критического влияния на продажи Cyberpunk 2077. Игра разошлась по миру в количестве 13.7 миллиона копий, что позволило ребятам из CD Projekt Red заработать немалую прибыль. Доход мог быть куда больше, ведь уже несколько месяцев Cyberpunk 2077 не представлена на игровых приставках, откуда её удалили после многочисленных жалоб на оптимизацию. Как сообщается, все эти проблемы не волнуют руководство студии, ведь несмотря на неурядицы с запуском, они получат огромный бонус. Известно, что пять членов совета директоров CD Projekt Red получат премию за выход игры в размере 28 миллионов долларов на всех.

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Из них: Адам Кичиньски и Марцин Ивински заберут по 6.3 миллиона, а все остальные разделят 15.4 миллиона на троих, что весьма неплохо в сложившейся ситуации. Подобная информация уже вызвала возмущения сотрудников, которые также получили бонусы за свой рабский труд, но их размер куда меньше. Специалистам с большим стажем выдали по 20 тысяч (таковых совсем мало), а молодым работникам от 5 тысяч и выше. И всё это из 562 миллионов совокупного дохода CD Projekt Red за 2020 год. Комментируя свои бонусы, руководители студии заявили, что доходы привязаны к продажам, а значит заработаны ими честно. 

Отметим, что подобные выплаты не идут ни в какое сравнение с премией Бобби Котика в 200 миллионов, не говоря уже о зарплате руководителя компании Palantir, который за прошлый год честным трудом на пользу ЦРУ заработал 1 миллиард долларов. 

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