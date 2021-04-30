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Когда мы обсуждаем заработные платы руководителей публичных компаний, стоит помнить о том, что многие из них чуть ли не на руках вынесли своё детище из неизвестности, а значит несут прямую ответственность за успех выпускаемых продуктов. К примеру, принято ругать Бобби Котика, который в 2020 году получил немалые 200 миллионов долларов в виде приятных бонусов. Получил, но ведь именно он принимал правильные решения, благодаря которым Activision сегодня выпускает одни из лучших игр на планете.

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На самом деле относительно этого можно долго и безуспешно спорить, ведь у каждого найдутся свои аргументы, но сегодня у нас куда более интересный пример того, как некоторые руководители зарабатывают деньги, и куда уходят деньги налогоплательщиков. К счастью, налогоплательщиков зарубежных, но это не значит, что мы не переживаем за обычных американских работяг, которые отдают свои копеечки, а после кто-то единолично получат заработную плату в 1 миллиард долларов. Да, вы не ослышались, именно миллиард и ни центом меньше.

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В 2003 году была основана компания Palantir. Преимущественно в неё вошли выходцы из PayPal, а с 2004 года бессменным главой стал Александр Карп. Компания долгие годы оказывала услуги хедж-фондам, банкам и многим другим финансовым организациям, занимаясь разработкой программного обеспечения с высоким уровнем защиты. В 2010 деятельность компании стала такой прибыльной, что её даже включили в число самых дорогих стартапов планеты. Кстати, тогда на первом месте был Uber, на втором – Xiaomi и на третьем – Airbnb. Так вот Palantir с оценкой в 20 миллиардов закрепилась на четвёртом месте. После этого стартап ощутимо сдулся, но сейчас не об этом.

В какой-то момент Palantir заключила полномасштабный контракт с ЦРУ, что позволило ребятам не только подрасти в цене, но и выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу, разместив там свои акции. В сентябре 2020 года стоимость Palantir была зафиксирована на уровне 16 миллиардов долларов, после чего и начались выплаты руководителю Александру Карпу. Как стало известно, его зарплата за 2020 составила 1.1 миллиарда долларов. Из них почти 780 – это опционы и чуть более 295 – выплаты в виде акций.

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К слову, за 2019 год Александр Карп получил немалые 12 миллионов долларов, но о подобных заработках не мог и мечтать. Сообщается, что сегодня Palantir занимается анализом больших объёмов данных, поступающих от глобальных энергетических структур и даже IBM, ну а одним из ключевых партнёров остаются спецслужбы США. Видимо ребята из ЦРУ доверяют Palantir всю секретную информацию, включая PRISM. Чем точно занимаются работники Palantir доподлинно неизвестно, а у нас возникает правомерный вопрос: что же такого сделали специалисты компании для ЦРУ в 2020 году?