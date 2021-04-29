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В последние годы Activision из близкой каждому геймеру компании превратилась в монстра игровой индустрии, пытающегося выжать каждую копейку с преданных фанатов популярных франшиз. На самом деле компания не одинока, ведь сегодня мы становимся свидетелями того, как растут аппетиты у всех ключевых игроков как на рынке смартфонов, так и производителей видеокарт. Все хотят зарабатывать больше, но иногда это стремление переходит все разумные и неразумные границы. В таких ситуациях даже терпению ленивых американцев приходит конец, и они начинают забрасывать виновников протестами. Ну а скандалы никогда ни к чему хорошему не приводили.

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Известно, что Activision ведёт политику сокращения кадров. Особенно странно это выглядит на фоне сверхдоходов 2020 года, когда внезапно вместо премиальных 500 работников были выставлены на улицу. Руководство Activision уверяло, что это плановое сокращение, которое вызвано неизвестными проблемами, но больше никакой полезной информации предоставлено не было. В обычных условиях это вызвало бы просто обиду, но здесь всё совсем иначе.

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Дела у Activision идут просто отлично, а глава компании – Бобби Котик буквально купается в деньгах. К примеру, если ещё в 2019 году он получил 30 миллионов заработной платы, то в 2020 отхватил 200 миллионов в виде бонусов. Столь высокая премия привела простых геймеров и работников студии в бешенство. Ещё бы, ведь пока людей увольняют, Бобби заваливает шкафы пачками с долларами. Что же, похоже скандал не прошёл для него просто так, ведь в ходе новых соглашений с советом директоров Бобби Котик будет получать в 2 раза меньше и потеряет половину бонусов.

В итоге вместо 1.75 миллионов долларов в год он получит всего 875 тысяч. А дальше идёт хитрая математика. Дело в том, что он имеет право на получение 200% от базового оклада по итогам текущего года. Более точной информации нет, но уже сегодня ясно, что получать Бобби будет меньше, а о 200 миллионах не будет и речи. Кстати, инвесторы уверяют, что он сам пошёл на соглашение, которое действительно ещё 2 года, а новое придётся подписывать после 31 марта 2023 года.