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Вчера Sony поделилась итогами продаж новой игровой приставки PlayStation 5 с момента её появления на прилавках и включая 1 квартал 2021 года. По словам представителей японской корпорации, им удалось добиться рекордных показателей, в два раза превышающих аналогичные для PlayStation 4. Стоит учитывать, что всё это происходит на фоне пандемии коронавируса, а также самого сильного дефицита полупроводников в истории отрасли. В итоге на 31 марта текущего года удалось отгрузить 7.8 миллиона консолей.

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Sony поделилась не только результатами продаж, но и планами на будущее. Так, ожидается, что к концу года на рынок будет поставлено 14 миллионов приставок. Есть некоторые проблемы, которые планирует решить руководство компании, но пока отказываться от озвученных цифр никто не планирует. Также указывается, что есть вероятность, что к концу года производство приставок удастся увеличить. Случиться это может за счёт передачи сборки PlayStation 5 в руки неизвестного контрактника, который возьмёт на себя обязанности заказа всех комплектующих, а контроль качества будут осуществлять инженеры Sony.

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В данном случае стоит учитывать, что очень много зависит от главного производителя процессоров – AMD, который в свою очередь полагается на тайваньского поставщика – TSMC. Если последний не сможет предоставить достаточное количество мощностей для выпуска готовых чипов, то о наращивании числа готовых консолей можно будет только мечтать.

Во время отчёта также выступил финансовый директор Sony Хироки Тотоки, обнародовавший весьма удручающие факты. По его словам, озвученные цифры скорее являются приблизительными, а компания ожидает проблем с поставками на протяжение всего 2021 года. Точных сроков стабилизации не называется, а значит руководство Sony до сих пор не может сказать с полной уверенностью, что в 2022 году доступ к комплектующим будет обеспечен в полной мере. Тем не менее высказывается мнение, что предпринимаемые усилия (в том числе и улучшение поставок со стороны AMD) позволят добиться устойчивого производства уже в следующем году.