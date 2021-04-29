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В последние месяцы о дефиците видеокарт было сказано слишком много, а значит пришло время даже не подвести итоги, а попытаться оценить сроки стабилизации ситуации. Подобные попытки часто проводят эксперты всех мастей и индустриальные инсайдеры, которые выдвигают те или иные идеи исходя из фундаментальных изменений на рынке или просто потому, что им так кажется. Верить подобным заявлениям можно, но доверять полностью нерационально, поскольку ни один из экспертов не обладает полной картиной, а значит может ошибаться. Совсем иная ситуация, когда подобную информацию предоставляет Лиза Су – светоч и путеводная звёздочка AMD.

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Сегодня появились комментарии относительно возобновления нормальных поставок дала руководитель красной команды. Прежде всего она признала проблему (в который раз уже) и твёрдо заявила, что виной всему коронавирус, спутавший поставки компонентов по всему миру. Также она уверяет, что TSMC впервые за многие годы работает на полную мощность и уже не в состоянии наращивать производственные мощности, а значит нужно рассчитывать только на те, что освобождают другие клиенты тайваньского контрактника.

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Лиза Су отмечает, что стабилизация ситуации на рынке полупроводников в 2021 году уже не ожидается, а вот 2022 должен принести производителям облегчение. Поставки вернутся в прежнее русло, а рост мощностей способствует увеличению отгрузки товаров. В первую очередь речь идёт о видеокартах, которые больше всех пострадали от дефицита, поскольку здесь присутствует ещё и фактор майнеров. Согласно ожиданиям Лизы Су, нам стоит ждать увеличения поставок видеокарт Radeon RX 6000 уже в ближайшие кварталы. Даже приблизительные цифры роста не называются, а значит количество новых графических чипов может оказаться не замечено этим самым рынком.

Дополнительно отмечается, что благодаря высокому спросу на видеокарты удалось получить огромный доход, который выражается в двузначных цифрах. Что до геймеров, то они должны почувствовать улучшения ещё и за счёт появления ноутбуков с новыми видеокартами. Речь идёт о новой серии графических чипов Radeon RX 6000М. Они поступят в продажу во втором квартале текущего года, но пока AMD не готова представить более конкретных данных на этот счёт.