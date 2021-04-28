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На прошлой неделе Xiaomi с опережением графика объявила о релизе новой прошивки MIUI 12.5. Пока обновление прилетает по воздуху исключительно китайским пользователям и исключительно на несколько смартфонов. Впереди вторая волна, которая будет включать гораздо больше аппаратов, но разворачивается слишком медленно, что не позволяет оценить все прелести MIUI 12.5 владельцам мобильников по всему миру. Специально для энтузиастов инсайдеры выпускают еженедельные подборки новых образов, которые включают несколько десятков совместимых устройств. Сегодня у нас большой список из 35 смартфонов, каждый из которых может быть обновлён до MIUI 12.5.

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Поскольку официальный релиз намечен на конец мая, перед нами пусть и стабильные, но не публичные версии. Это нужно учитывать при установке прошивок, поскольку кроме китайского и английского здесь нет никаких других языков. Также могут встречаться неизвестные ошибки, которые не выловлены членами сообщества. Скорее всего вы не столкнётесь с неожиданностями, но инсайдеры советуют зайти в тему к каждому отдельно взятому телефону и изучить наиболее правильный способ прошивки. В некоторых случаях игнорирование правил приводит к окирпичиванию вашего драгоценного гаджета.

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Данный список включает все наиболее популярные телефоны. Redmi Note 8 Pro, который до сих пор можно встретить на прилавках, а уж об огромном количестве таких смартфонов руках и говорить не стоит. Mi 9T, ставший настоящим хитом продаж, даже несмотря на высокую цену на старте, ведь он принёс в пользовательский сегмент полностью безрамочный дисплей с выезжающей из корпуса камерой. Не обошлось без Mi 11, а также флагмана 2020 года – Mi 10. Отметим, что речь идёт о всей линейке, а не об отдельных аппаратах.

Скачать все прошивки можно здесь. По традиции в нашем материале только одна ссылка, а каждый пользователь должен учитывать, что делает подобные манипуляции на свой страх и риск.

Mi 10 Lite Zoom Redmi K30 5G Redmi 9 Power Redmi 10X Pro Redmi Note 9 4G [China] Redmi Note 8 Pro Mi CC9 Pro Mi CC9 Meitu Edition Redmi Note 9T Redmi K30 Pro Mi 10i Redmi Note 9 5G [China] Mi 9 Pro 5G Mi 11 Lite 5G POCO F2 Pro Redmi 10X 5G Redmi K30 Ultra Mi 9T Redmi K20 Mi 10 Mi 9 SE Mi CC9 Redmi K30 4G POCO X2 Mi 10 Ultra Xiaomi Mi 11 Redmi 9T Mi 11 Ultra Mi 9 Lite Mi Note 10 Redmi Note 9 Pro 5G Mi 10 Pro Mi 10 Youth Edition Redmi Note 8 Xiaomi Mi 10T Lite