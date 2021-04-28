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Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 для 35 смартфонов от 27 апреля 2021 года

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На прошлой неделе Xiaomi с опережением графика объявила о релизе новой прошивки MIUI 12.5. Пока обновление прилетает по воздуху исключительно китайским пользователям и исключительно на несколько смартфонов. Впереди вторая волна, которая будет включать гораздо больше аппаратов, но разворачивается слишком медленно, что не позволяет оценить все прелести MIUI 12.5 владельцам мобильников по всему миру. Специально для энтузиастов инсайдеры выпускают еженедельные подборки новых образов, которые включают несколько десятков совместимых устройств. Сегодня у нас большой список из 35 смартфонов, каждый из которых может быть обновлён до MIUI 12.5.

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Поскольку официальный релиз намечен на конец мая, перед нами пусть и стабильные, но не публичные версии. Это нужно учитывать при установке прошивок, поскольку кроме китайского и английского здесь нет никаких других языков. Также могут встречаться неизвестные ошибки, которые не выловлены членами сообщества. Скорее всего вы не столкнётесь с неожиданностями, но инсайдеры советуют зайти в тему к каждому отдельно взятому телефону и изучить наиболее правильный способ прошивки. В некоторых случаях игнорирование правил приводит к окирпичиванию вашего драгоценного гаджета. 

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Данный список включает все наиболее популярные телефоны. Redmi Note 8 Pro, который до сих пор можно встретить на прилавках, а уж об огромном количестве таких смартфонов руках и говорить не стоит. Mi 9T, ставший настоящим хитом продаж, даже несмотря на высокую цену на старте, ведь он принёс в пользовательский сегмент полностью безрамочный дисплей с выезжающей из корпуса камерой. Не обошлось без Mi 11, а также флагмана 2020 года – Mi 10. Отметим, что речь идёт о всей линейке, а не об отдельных аппаратах. 

Скачать все прошивки можно здесь. По традиции в нашем материале только одна ссылка, а каждый пользователь должен учитывать, что делает подобные манипуляции на свой страх и риск. 

  1. Mi 10 Lite Zoom
  2. Redmi K30 5G
  3. Redmi 9 Power
  4. Redmi 10X Pro
  5. Redmi Note 9 4G [China]
  6. Redmi Note 8 Pro
  7. Mi CC9 Pro
  8. Mi CC9 Meitu Edition
  9. Redmi Note 9T
  10. Redmi K30 Pro
  11. Mi 10i
  12. Redmi Note 9 5G [China]
  13. Mi 9 Pro 5G
  14. Mi 11 Lite 5G
  15. POCO F2 Pro
  16. Redmi 10X 5G
  17. Redmi K30 Ultra
  18. Mi 9T
  19. Redmi K20
  20. Mi 10
  21. Mi 9 SE
  22. Mi CC9
  23. Redmi K30 4G
  24. POCO X2
  25. Mi 10 Ultra
  26. Xiaomi Mi 11
  27. Redmi 9T
  28. Mi 11 Ultra
  29. Mi 9 Lite
  30. Mi Note 10
  31. Redmi Note 9 Pro 5G
  32. Mi 10 Pro
  33. Mi 10 Youth Edition
  34. Redmi Note 8
  35. Xiaomi Mi 10T Lite
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