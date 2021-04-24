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Ещё несколько дней назад майнеры буквально плясали от восторга, ведь Эфириум день ото дня бил всё новые рекорды стоимости. Вначале он пробил 2400, после превысил 2500, а в конец концов оказался дороже 2600, устремившись к новым вершинам. На беду в эфир вышел президент США, который вдруг предложил повысить налоги для богатых американцев. Логика простая: если вы зарабатываете миллионы – это не значит, что налог для вас должен быть какой-то особенный. Получается, что обычные граждане должны платить сполна, в то время как крупные акулы и воротилы Уолт-Стрит вообще ничего не должны государству если перечислят крупную сумму в фиктивный фонд по борьбе с бедностью, который на самом деле закупает оружие для войн в странах третьего мира. Скорее всего у Байдена логика была немного другая, но суть от этого не меняется, ведь социальное неравенство в последние десятилетия достигло рекордных цифр.

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На этом фоне для многих спокойной бухтой остаётся майнинг. Что же, в ходе последних потрясений доходность шахтёров упала настолько сильно, что впору говорить о бессмысленности добычи Эфириума. Давайте считать: 20 апреля дорогущая ферма на 8 флагманских видеокарт GeForce RTX 3080 приносила своему владельцу внушительные 87.77 долларов в день, что равняется 2633 доллара в месяц. Увы, сегодня не всё так радужно, как было ещё четыре дня назад. Так на вечер 24 апреля такая же ферма даёт нам 61.41 доллара в сутки и 1842 доллара в месяц. Если попытаться выяснить, насколько велика потеря за 4 дня, то выяснится, что это немалые 30%, которые станут ощутимым ударом для любого шахтёра.

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Данные от 20 апреля



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Отметим, что такое положение дел объясняется большим наплывом майнеров, которые подключили к майнингу все доступные видеокарты. 23 числа здесь обнаружился рекорд, ведь цифра сложности превысила 7150, в то время как ещё 19 числа она падала до 6500 и ниже. Очевидно, что майнерам становится тесно. Ребята пытаются перетянуть одеяло друг у друга, что оборачивается общим падением доходов. Обычно после нескольких дней случается отток шахтёров. Скорее всего обычные майнеры переходят на другие криптовалюты в поисках лучшей жизни, а значит уже скоро доходность может восстановиться.

Кстати, если посчитать стоимость фермы на 8 видеокарт GeForce RTX 3080 по текущим ценам, то выходит 25 тысяч долларов. Немало, окупить такое практически нереально, а ведь сегодня Эфир стоит дорого как никогда. Что будет с бедолагами после падения Эфира ниже 1000 долларов даже сложно представить.