Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На фоне падения стоимости Эфира доходы майнеров упали на 30%, а добыча перестаёт быть очень выгодной

Майнинг перестаёт быть выгодным, а доходы постоянно падают
[ ] для раздела Блоги
7
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ещё несколько дней назад майнеры буквально плясали от восторга, ведь Эфириум день ото дня бил всё новые рекорды стоимости. Вначале он пробил 2400, после превысил 2500, а в конец концов оказался дороже 2600, устремившись к новым вершинам. На беду в эфир вышел президент США, который вдруг предложил повысить налоги для богатых американцев. Логика простая: если вы зарабатываете миллионы – это не значит, что налог для вас должен быть какой-то особенный. Получается, что обычные граждане должны платить сполна, в то время как крупные акулы и воротилы Уолт-Стрит вообще ничего не должны государству если перечислят крупную сумму в фиктивный фонд по борьбе с бедностью, который на самом деле закупает оружие для войн в странах третьего мира. Скорее всего у Байдена логика была немного другая, но суть от этого не меняется, ведь социальное неравенство в последние десятилетия достигло рекордных цифр. 

реклама

На этом фоне для многих спокойной бухтой остаётся майнинг. Что же, в ходе последних потрясений доходность шахтёров упала настолько сильно, что впору говорить о бессмысленности добычи Эфириума. Давайте считать: 20 апреля дорогущая ферма на 8 флагманских видеокарт GeForce RTX 3080 приносила своему владельцу внушительные 87.77 долларов в день, что равняется 2633 доллара в месяц. Увы, сегодня не всё так радужно, как было ещё четыре дня назад. Так на вечер 24 апреля такая же ферма даёт нам 61.41 доллара в сутки и 1842 доллара в месяц. Если попытаться выяснить, насколько велика потеря за 4 дня, то выяснится, что это немалые 30%, которые станут ощутимым ударом для любого шахтёра.

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Данные от 20 апреля

реклама

Отметим, что такое положение дел объясняется большим наплывом майнеров, которые подключили к майнингу все доступные видеокарты. 23 числа здесь обнаружился рекорд, ведь цифра сложности превысила 7150, в то время как ещё 19 числа она падала до 6500 и ниже. Очевидно, что майнерам становится тесно. Ребята пытаются перетянуть одеяло друг у друга, что оборачивается общим падением доходов. Обычно после нескольких дней случается отток шахтёров. Скорее всего обычные майнеры переходят на другие криптовалюты в поисках лучшей жизни, а значит уже скоро доходность может восстановиться. 

Кстати, если посчитать стоимость фермы на 8 видеокарт GeForce RTX 3080 по текущим ценам, то выходит 25 тысяч долларов. Немало, окупить такое практически нереально, а ведь сегодня Эфир стоит дорого как никогда. Что будет с бедолагами после падения Эфира ниже 1000 долларов даже сложно представить. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
21
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
118
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
29
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
13
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 30
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 104
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 118
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

27 смартфонов Xiaomi и Redmi получили новую версию MIUI 12.5
1
VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti
41
В Mafia 4 будет два главных героя и два города
8
В World of Tanks появятся героини аниме-сериала Girls und Panzer вместе с уникальной озвучкой и премиум-танком
13
Xiaomi выпустила первую официальную стабильную прошивку MIUI 12.5 для 7 смартфонов
1
Xiaomi Redmi Note 9 дешевеет в России – Helio G85, NFC и аккумулятор на 5 020 мА*ч
4
Криштиану Роналду купил самую дорогую машину на планете – Bugatti La Voiture Noire
19
RTX 3080 Ti выходит через месяц, а все Ampere получат ограничение на добычу Ethereum
58
Резкое падение Биктоина привело к рекордному оттоку криптовалюты в сумме $1 миллиард
50
Xiaomi устранила проблемы с мерцанием экрана в Redmi Note 10 Pro
+
Новый M1 iPad Pro не оставит шанса Galaxy Tab S8 со Snapdragon 888
14
Финальный список из 58 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение Android 11 на MIUI 12.5 в 2021г
1
Для эффективной добычи криптовалюты Chia Coin понадобятся вместительные накопители и много ОЗУ
58
Процессоры Ryzen 6000 Warhol на архитектуре Zen 3 Refresh могут пробить отметку в 5 ГГц уже в 2021 г
52
Bitcoin резко упал в цене – криптовалюта рекордно подешевела за последние 48 дней
58
Первые тесты GeForce RTX 3080 Ti не подтвердили антимайнерской защиты, а добыча не уступает RTX 3090
44
Civilization VI получила гигантский патч с новыми юнитами, картами и изменениями баланса цивилизаций
77
Энтузиасту удалось заставить Commodore 64 майнить биткоины
79
Илон Маск планирует отправить на Марс 1 миллион человек по 3 космолёта в сутки, но не называет сроки
85
Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
21

Популярные статьи

Майнеры могут оставить нас без SSD и HDD — срочно выбираем накопители для разных типов ПК
41
Разблокируем скрытые настройки БИОС
33
Китайские карты захвата HDMI с AliExpress за 10$: USB 3.0 China Edition и прошивка
39
10 самых популярных и захватывающих онлайн шутеров и "Королевских битв" на ПК в 2021 году
12
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
85
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
21
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
33

Сейчас обсуждают

Wer3w0lf
23:14
Бред сивой кобылы.
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
Любимый Трудоголик
23:05
Пища вообще-то превращается в мышцы и энергию, а лишь ее малая часть идёт на удобрения
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
century84
23:04
Такие же говёные сервера как и в CoD MW.
Call Of Duty: Black Ops Cold War: Стартовали бесплатные выходные
Любимый Трудоголик
23:03
Он ещё живой? Последний раз его по ТВ в 80 х видел.
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
Inqizitor
23:00
Даже при курсе битка 5000 обвалом считать нельзя, но курс к концу года 600000 ожидается за биток, но на видяхах майнят альткойны, а не биток, поэтому цена на видяхи будет только расти.
RTX 3080 Ti выходит через месяц, а все Ampere получат ограничение на добычу Ethereum
Михаил Смирнов
23:00
афтар немного идиот, эфир если и продается, то на пике, никто при падении продавать не будет, а в последнее время скорее холдят его, волатильность создают в основном спекули, как и в любой фонде, по п...
На фоне падения стоимости Эфира доходы майнеров упали на 30%, а добыча перестаёт быть очень выгодной
Любимый Трудоголик
23:00
Ну да, это самое слабое место, но вот только если и соблюдать условия слетит все равно, вопрос лишь когда. Я и написал что в обычном режиме у меня обычно не дольше 6 лет все диски работали до появлени...
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
seryler
22:59
Думаю тут еще и рекламный бюджет учтён а так игра 80-100 млн
Cyberpunk 2077 оказалась самой дорогой игрой в истории, обогнав GTA V и COD: Modern Warfare 2
Rozovyi Gus
22:58
Скажу как владелец этого смарта, если вы не любитель фоткать жопку в зеркале, то можете брать. Всё что надо для жизни в этом смарте есть, и nfc(в 10 его кстати нет), и большой аккум, экран тоже вполне...
Xiaomi Redmi Note 9 дешевеет в России – Helio G85, NFC и аккумулятор на 5 020 мА*ч
Анатолий
22:56
Хорошо быть умным задним умом, да?)
На фоне падения стоимости Эфира доходы майнеров упали на 30%, а добыча перестаёт быть очень выгодной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем