На фоне падения стоимости Эфира доходы майнеров упали на 30%, а добыча перестаёт быть очень выгодной
Ещё несколько дней назад майнеры буквально плясали от восторга, ведь Эфириум день ото дня бил всё новые рекорды стоимости. Вначале он пробил 2400, после превысил 2500, а в конец концов оказался дороже 2600, устремившись к новым вершинам. На беду в эфир вышел президент США, который вдруг предложил повысить налоги для богатых американцев. Логика простая: если вы зарабатываете миллионы – это не значит, что налог для вас должен быть какой-то особенный. Получается, что обычные граждане должны платить сполна, в то время как крупные акулы и воротилы Уолт-Стрит вообще ничего не должны государству если перечислят крупную сумму в фиктивный фонд по борьбе с бедностью, который на самом деле закупает оружие для войн в странах третьего мира. Скорее всего у Байдена логика была немного другая, но суть от этого не меняется, ведь социальное неравенство в последние десятилетия достигло рекордных цифр.
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На этом фоне для многих спокойной бухтой остаётся майнинг. Что же, в ходе последних потрясений доходность шахтёров упала настолько сильно, что впору говорить о бессмысленности добычи Эфириума. Давайте считать: 20 апреля дорогущая ферма на 8 флагманских видеокарт GeForce RTX 3080 приносила своему владельцу внушительные 87.77 долларов в день, что равняется 2633 доллара в месяц. Увы, сегодня не всё так радужно, как было ещё четыре дня назад. Так на вечер 24 апреля такая же ферма даёт нам 61.41 доллара в сутки и 1842 доллара в месяц. Если попытаться выяснить, насколько велика потеря за 4 дня, то выяснится, что это немалые 30%, которые станут ощутимым ударом для любого шахтёра.
Данные от 20 апреля
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Отметим, что такое положение дел объясняется большим наплывом майнеров, которые подключили к майнингу все доступные видеокарты. 23 числа здесь обнаружился рекорд, ведь цифра сложности превысила 7150, в то время как ещё 19 числа она падала до 6500 и ниже. Очевидно, что майнерам становится тесно. Ребята пытаются перетянуть одеяло друг у друга, что оборачивается общим падением доходов. Обычно после нескольких дней случается отток шахтёров. Скорее всего обычные майнеры переходят на другие криптовалюты в поисках лучшей жизни, а значит уже скоро доходность может восстановиться.
Кстати, если посчитать стоимость фермы на 8 видеокарт GeForce RTX 3080 по текущим ценам, то выходит 25 тысяч долларов. Немало, окупить такое практически нереально, а ведь сегодня Эфир стоит дорого как никогда. Что будет с бедолагами после падения Эфира ниже 1000 долларов даже сложно представить.
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