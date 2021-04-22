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После роста цены Эфириума до $2600 видеокарты подорожали и почти исчезли из магазинов в РФ

Эфир дорожает, видеокарты исчезают, как снег на солнце
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RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3060 - Ситилинк снижает цены
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
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Если вы ещё не купили видеокарту, то после очередного подорожания Эфира до 2600 долларов уже поздно даже мечтать об этом поступке. Иногда складывается такое ощущение, что крупные поставщики ждут, когда же криптовалюты сделают очередной рывок, каждый раз повышая стоимость готовой продукции всё выше. Что любопытно, несмотря на недавнее падение Эфира, цены не опустились, продолжая оставаться на местах. Сегодня популярная криптовалюта пробила очередной потолок, совершив рывок, которого никто не ожидал. Прямо сейчас Эфир стоит ниже 2600, но и дневного роста достаточно, чтобы поднять доходы майнеров до новых высот. 

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Если заглянуть в Ситилинк, то становится очевидно, что майнеры разобрали последние модели. При этом назвать их доступными невозможно, ведь это будет откровенным враньём, но, похоже, некоторых любителей цифровых денег это не останавливает. Итак, на весь магазин остались только две флагманские видеокарты: это GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080. Обе выпущены на мощностях Gigabyte и не являются самыми быстрыми моделями на рынке. Первая стоит немыслимые 325 990 рублей или 4200 долларов. Пожалуй, таких цен рынок не знал никогда, а в будущем ритейлеры будут рассказывать своим внукам истории о том, как им удавалось продавать видеокарты на 2500 долларов дороже их максимально возможной цены. 

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GeForce RTX 3080 оценена в 280 000 или 3600 долларов, что почти на 3000 дороже рекомендованной стоимости. Пожалуй, у нас самый настоящий рекорд. Стоит зафиксировать цену скриншотом, хотя, если Эфир продолжит рост, мы станем свидетелями и не такого. Как видите, больше скоростных видеокарт нет в наличии, ведь GeForce RTX 3060 откровенный середняк как по рекомендованной цене, так и по производительности. На этом фоне впервые за всю историю сложность добычи перевалила за 7100, а ведь ещё в начале января показатели находились на отметке 4000. 

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В такой ситуации даже сложно представить может ли быть положение хуже. Известно, что NVIDIA планирует выпустить на рынок новую GeForce RTX 3080 Ti, которая получит блокировку, препятствующую полноценному майнингу. Возможно, только такие меры помогут избежать роста цены Эфира, хотя у шахтёров всегда есть множество других выгодных криптовалют. 

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